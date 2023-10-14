Saturday, 14 October 2023 12:06 GMT

أجواء خريفية معتدلة بوجه عام اليوم وانخفاض ملموس غدا

10/14/2023 4:22:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائما جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية لفترات محدودة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، حيث تستمر الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحيانا لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الثلاثاء، مستقرة، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)

MENAFN14102023000072011014ID1107239895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث