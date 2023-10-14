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الصفدي يلتقي نظيرته الكندية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

10/14/2023 4:22:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم السبت في مقر الوزارة، نظيرته الكندية ميلاني جولي.
ويبحث الوزيران، تطورات ‎الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويعقب اللقاء تصريحات صحفية للوزيران.

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