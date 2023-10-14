الصفدي يلتقي نظيرته الكندية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم السبت في مقر الوزارة، نظيرته الكندية ميلاني جولي.
ويبحث الوزيران، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويعقب اللقاء تصريحات صحفية للوزيران.
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