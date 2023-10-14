مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن يشمل هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فجر اليوم السبت إن بلاده قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يشمل ضمن مواضيع أخرى، هدنة إنسانية في غزة.
وقال نيبينزيا للصحفيين، إن مشروع القرار يشمل أيضا وقف إطلاق النار ، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، وإدانة جميع أعمال العنف.
وأضاف السفير الروسي أن هناك قرارات اتخذها المجلس والجمعية العامة لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويجب ان يتم تطبيق تلك القرارات بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الدول الغربية في المجلس تمارس سياسة ازدواجية المعايير.-(بترا)
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