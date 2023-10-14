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حركة نزوح من المناطق اللبنانية الحدودية وتهديدات إسرائيلية بالقصف

10/14/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشهد المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل حركة نزوح كثيفة نحو المناطق اللبنانية الأخرى، في طل استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في وقت تقوم فيه وحدات من الجيش اللبناني بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.
وأفاد مصدر أمني لبناني "عن سماع انفجارات قويّة فجر اليوم ليتبيّن أنّها ناجمة عن انفجار صاروخ اعتراضي أطلقه الجيش الإسرائيلي وسقطت شظاياه على أسطح المنازل السكنيّة في بلدة إبل السقي، وسط إطلاق قنابل مضيئة فوق موقع الجيش الإسرائيلي في الرمثا، وفوق راميا والوزاني ومزارع شبعا".
وقال مصدر أمني رسمي لمراسل (بترا) في بيروت "ان الجيش الإسرائيلي ابلغ اليونيفيل انه سوف يقصف أي تجمعات تصل إلى الحدود اللبنانية الجنوبية".
وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان أعلنت فيه عن استهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة تابع للجيش اللبناني غير مشغول في خراج بلدة علما الشعب يُستعمل بشكل ظرفي في أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
وكان الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي قال في بيان ليلا "انه مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل على الحدود"، لافتا إلى أن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".-(بترا)

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