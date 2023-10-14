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أحذية الحافر الأكثر شعبية في العالم

10/14/2023 4:22:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصبحت أحذية Maison Margiela ذات شكل الحافر الكثر شعبية في العالم.

ذكرت منصة Lyst التي المتخصصة في تحليل سلوك المستهلك في عالم الموضة، أنواع الأحذية الأكثر رواجا في عام 2023 حول العالم. وجاء على موقع Lyst الإلكتروني أن موديلا لحذاء "تابي" النسائي الذي يشبه حوافر الأيائل، احتل المركز الأول في تصنيف المحللين، وهو تابع للعلامة التجارية الفرنسية "ميزون مارجيلا" (Maison Margiela ).





يذكر أن "تابي" هي أحذية تشبه الحوافر بأي نوع من أنواعها. وينقسم إصبع الحذاء إلى قسميْن، وجزءه الأول لإصبع القدم الكبير والآخر لباقية الأصابع. وأصبحت مثل هذه الأحذية من طراز "ماري جين"، حسب خبراء الموضة، الأكثر شعبية في العالم.

ويتصدر التصنيف كذلك أحذية Nike وMartine Rose و Shox MR4 Mule (مولي) الذي يشبه القباقيب،

وفي روسيا يُطلق على هذه الأحذية اسم الصنادل أو النعال السميك. وفي الواقع، هي أحذية بدون ظهر. ويعود المركز الثالث في التصنيف إلى شبشب شركة "بيركنستوك أريزونا" (Birkenstock Arizona). RT


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