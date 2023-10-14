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أطعمة مفيدة ظلمتها الحوامل

10/14/2023 4:22:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خلال فترة الحمل عادة ما تكون النساء أكثر انتباها لما يجب تناوله أو شربه، إلا أن هذا البرنامج الغذائي قد يكون أحيانا مبنيا على نصائح ومعلومات غير دقيقة.

ووفقا لأخصائية التغذية شارلوت ستيرلينغ ريد، فإن العديد من النساء الحوامل يقعن في فخ الخرافات الشائعة ويقيدن أنفسهن دون داع.

ولذلك، توضح شارلوت أن هناك خمسة أطعمة ومشروبات يعتقد بشكل شائع أنه يجب التخلي عنها خلال فترة الحمل، ولكنها في الواقع آمنة عند تناولها بشكل صحيح.

1. القهوة
تقول شارلوت، التي تدير موقع SR Nutrition: "يمكنك بالفعل تناول القهوة أثناء الحمل. الأمر المهم الذي يجب أن تكون على دراية به هو الحد اليومي. وإذا كنت ستلتزمين بالمبادئ التوجيهية، فيجب ألا تتناولي أكثر من 200 مغ من الكافيين يوميا".

والخبر السار هو أنه لا يوجد سوى نحو 100 مغ في كوب نموذجي من القهوة، لذا يمكنك الحصول على فنجانين.

ولكن يجب على الأمهات معرفة أن القهوة التي تنتجها سلاسل المتاجر الكبرى يمكن أن تحتوي على كمية أكبر بكثير، لذا يجب التحقق دائما من الملصقات.

وأضافت شارلوت: "إن تناول الكثير من الكافيين بانتظام يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات عند الولادة بالنسبة للطفل".

2. جبن ستيلتون
 من الجيد أن تدرج النساء الحوامل جبن الستيلتون في خطة النظام الغذائي الخاص بهن أثناء الحمل، وفقا للخبيرة.

وقالت شارلوت إنه على الرغم من أنه لا يُنصح باستخدام بعض أنواع الجبن الأزرق الطري، مثل الجبن الأزرق الدنماركي وجورجونزولا وروكفورت، بسبب خطر الليستريا، إلا أنه لا بأس في استهلاك الجبن شبه الصلب.

وهذا يعني أن أنواع Edam وStilton وManchego وFontina وEmmental وProvolone لا ينبغي أن تسبب أي مشاكل، طالما أنها مبسترة (ما يقتل البكتيريا الضارة).

وشرحت شارلوت: "كثير من الناس يخطئون في هذا الأمر لأن الأمر معقد بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالجبن أثناء الحمل. من غير المحتمل أن تحمل الأجبان الأكثر صلابة الليستريا، لذا فإن المخاطر أقل بكثير. وتوفر الرطوبة بيئة مثالية لنمو البكتيريا، لذا يجب تجنب الأجبان الطرية والرطبة".

3. السوشي

يعد السوشي آمنا للأكل أثناء الحمل، بشرط أن يتم طهي السمك أولا.

وقالت شارلوت: "لا يُنصح باستخدام الأسماك النيئة والمحاريات النيئة أثناء الحمل بسبب خطر الإصابة بالليستيريا. قد يكون هذا ضارا بالجنين".

والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستريات (عدوى تسببها بكتيريا الليستيريا) بعشر مرات أكثر من عامة السكان، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتشمل أعراض الإصابة القيء والإسهال، وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو الإملاص (ولادة جنين ميت) أو الولادة المبكرة.

4. الفول السوداني
أشارت شارلوت إلى أن هناك أسطورة تقول إن النساء الحوامل لا يمكنهن تناول المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني وزبدة الجوز، "ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق".

وأضافت: "يُنصح بتجنب الفول السوداني أو المكسرات فقط إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها".

5. البيض
يمكن للنساء الحوامل تمناول البيض بشكل آمن، سواء كان مطبوخا بالكامل أو مطبوخا جزئيا أو حتى نيئا، بشرط أن يكون الدجاج قد تم تطعيمه ضد السالمونيلا.

وحتى في حال لم يتم تطعيم الدجاج، فلا بأس بتناول البيض مطبوخا جيدا.

وأوضحت شارلوت: "البيض النيئ لديه خطر طفيف للإصابة بالسالمونيلا، والذي يمكن أن يجعل المرأة الحامل مريضة بسبب التسمم الغذائي".RT


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