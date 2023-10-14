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الزميلة فرح العطيات من الغد تفوز بالمركز الأول بجائزة قريب للصحافة لعام 2023

10/14/2023 4:22:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فازت الزميلة فرح العطيات بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023” عن فئة أفضل تقرير عن البيئة والاحتباس الحراري، وذلك عن المادة المعنونة بـ"تغير المُناخ..نساءٌ ضحايا في طي النسيان ".
وأعلنت نتائج مسابقة برنامج قريب، التابع للوكالة الفرنسية لدعم الاعلام (CFI) مساء يوم الخميس الماضي، خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية.
وتناول التحقيق الاستقصائي، الذي أعدته الزميلة العطيات، المنشور في صحيفة الغد اليومية الأردنية بتاريخ 25 تموز (يوليو) 2023، تأثيرات التغيرات المُناخية على حياة الفئات الأكثر هشاشة في الأردن، وبالأخص النساء اللواتي يعيشن في قرى تقع في شمال المملكة.
ويكشف التحقيق، ومن خلال جولة ميدانية أجرتها الـ"الغد"، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، كيف حولت موجات الجفاف المتكررة، وانخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، أماكن كانت تنبض بتربية المواشي والطيور، الى أخرى مهجورة تماماً.




وتقدم نحو 100 عمل لمسابقة برنامج قريب من دول الاردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، ترشح منهم 28 قصة عن عدة فئات من بينها أفضل تقرير سياسي لصحفية، أفضل قصة أمنية لصحفية، أفضل تغطية لقضايا الأقليات، أفضل مساهمة اقتصادية من من قبل صحفية.

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