شركة Medisca تتخذ خطوات إضافية لحماية تقنياتها المبتكرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد اتخذت شركة Medisca خطوة أخرى في إطار حماية الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير (R&D) التي تمت منذ عقود، والتي أدت في النهاية إلى الخلاط Medisca MAZ® الرائد في المجال. يقدم الخلاط Medisca MAZ حلاً عالي الكفاءة وموحدًا وعالي الجودة لخلط المئات من التركيبات، وهو يخضع لحماية مجموعة قوية من براءات الاختراع على مستوى العالم.

ومع اتخاذ شركة Medisca لخطوات مهمة لتوعية المجال بمجموعتها من براءات الاختراع، تواصل بعض الشركات تقديم منتجات تنتهك الملكية الفكرية لشركة Medisca. لتحمي شركة Medisca حقوقها الثمينة وتضمن التنافس بين الشركات بإنصاف، قدمت الشركة دعوى الشهر الماضي ضد Fagron B.V. وHiperScan GmbH وGako Deutschland GmbH بسبب انتهاك المنافس الألماني لشركة Medisca لبراءة الاختراع الأوروبية رقم 3,538,071. جرى رفع تلك الدعوى أمام محكمة مقاطعة ميونيخ في ألمانيا، وهي تطلب إنذارًا قضائيًا ومبالغ مالية على سبيل التعويض.

لقد امتدت جهود شركة Medisca لإنفاذ القانون اليوم إلى الولايات المتحدة مع رفع دعوى لانتهاك براءة الاختراع أمام محكمة المقاطعة في ساوث كارولينا ضد FlackTek بسبب انتهاك براءة الاختراع المملوكة للشركة في الولايات المتحدة بالأرقام 10,420,705 و10,765,600 و11,090,224 و11,096,864 و10,231,903 و10,993,876. وعلى نفس منوال الإجراء الألماني الذي تم رفعه سابقًا، يطلب هذا الإجراء القضائي في الولايات المتحدة إنذارًا قضائيًا ومبالغ مالية على سبيل التعويض. ويتضمن الإجراء أيضًا مزاعم بأن استخدام منظمة مراكز الخلط الاحترافية في أمريكا للخلاط SpeedMixer من FlackTek والمكونات ذات الصلة وبيعها يمثل انتهاكًا لبراءات اختراع Medisca.

قال Panagiota Danopoulos، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والابتكار العالميين في شركة Medisca "نحن نلتزم بضمان سوق عالمية منصفة وتنافسية، حيث يجري احترام الابتكار والملكية الفكرية. لذلك، وبالإضافة إلى دعوانا القضائية الأخيرة في ألمانيا، نتخذ الآن إجراء آخر لضمان تنفيذ براءات اختراعنا في كل أنحاء العالم".

تأمل شركة Medisca في أن تقديم الدعوى اليوم سيمثل تذكيرًا آخر لكل المنافسين بأهمية احترام الملكية الفكرية للشركة. أصبحت صناعة الخلط (مثل الأدوية ونبات القنب) تعتمد على الجودة والكفاءة اللذين يقدمهما خلاط Medisca MAZ. ستظل الاستراتيجيات القائمة للبحث والتطوير والملكية الفكرية في شركة Medisca تضمن حصول كل شركات الخلط على المنتجات العالية الجودة التي تستحقها.

نبذة عن شركة Medisca :

شركة Medisca مؤسسة عالمية لها مواقع في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، وتساهم في الرعاية الصحية عن طريق الاعتماد على شراكات قوية تقدم حلولاً مخصصة مع التزام راسخ بالجودة والابتكار. تعتمد شركة Medisca على خبرة تزيد عن 30 عامًا وأساس قوي في مجال الإمداد للخلطات الصيدلانية، وهي شركة تتعامل مع الشركات لتقدم عروضًا شاملة عن طريق تحقيق القيمة والاتساق وسرعة الاستجابة والولاء. تقدم شركة Medisca، باعتبارها من شركاء الحفاظ على الصحة، إخلاصًا ثابتًا لتحسين حياة الناس على مستوى الكثير من الاحتياجات والأشخاص. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة وتابعنا على LinkedIn ، و Facebook ، و Twitter ، و YouTube .

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