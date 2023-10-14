شركة Medisca تتخذ خطوات إضافية لحماية تقنياتها المبتكرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد اتخذت شركة Medisca خطوة أخرى في إطار حماية الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير (R&D) التي تمت منذ عقود، والتي أدت في النهاية إلى الخلاط Medisca MAZ® الرائد في المجال. يقدم الخلاط Medisca MAZ حلاً عالي الكفاءة وموحدًا وعالي الجودة لخلط المئات من التركيبات، وهو يخضع لحماية مجموعة قوية من براءات الاختراع على مستوى العالم.
ومع اتخاذ شركة Medisca لخطوات مهمة لتوعية المجال بمجموعتها من براءات الاختراع، تواصل بعض الشركات تقديم منتجات تنتهك الملكية الفكرية لشركة Medisca. لتحمي شركة Medisca حقوقها الثمينة وتضمن التنافس بين الشركات بإنصاف، قدمت الشركة دعوى الشهر الماضي ضد Fagron B.V. وHiperScan GmbH وGako Deutschland GmbH بسبب انتهاك المنافس الألماني لشركة Medisca لبراءة الاختراع الأوروبية رقم 3,538,071. جرى رفع تلك الدعوى أمام محكمة مقاطعة ميونيخ في ألمانيا، وهي تطلب إنذارًا قضائيًا ومبالغ مالية على سبيل التعويض.
لقد امتدت جهود شركة Medisca لإنفاذ القانون اليوم إلى الولايات المتحدة مع رفع دعوى لانتهاك براءة الاختراع أمام محكمة المقاطعة في ساوث كارولينا ضد FlackTek بسبب انتهاك براءة الاختراع المملوكة للشركة في الولايات المتحدة بالأرقام 10,420,705 و10,765,600 و11,090,224 و11,096,864 و10,231,903 و10,993,876. وعلى نفس منوال الإجراء الألماني الذي تم رفعه سابقًا، يطلب هذا الإجراء القضائي في الولايات المتحدة إنذارًا قضائيًا ومبالغ مالية على سبيل التعويض. ويتضمن الإجراء أيضًا مزاعم بأن استخدام منظمة مراكز الخلط الاحترافية في أمريكا للخلاط SpeedMixer من FlackTek والمكونات ذات الصلة وبيعها يمثل انتهاكًا لبراءات اختراع Medisca.
قال Panagiota Danopoulos، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والابتكار العالميين في شركة Medisca "نحن نلتزم بضمان سوق عالمية منصفة وتنافسية، حيث يجري احترام الابتكار والملكية الفكرية. لذلك، وبالإضافة إلى دعوانا القضائية الأخيرة في ألمانيا، نتخذ الآن إجراء آخر لضمان تنفيذ براءات اختراعنا في كل أنحاء العالم".
تأمل شركة Medisca في أن تقديم الدعوى اليوم سيمثل تذكيرًا آخر لكل المنافسين بأهمية احترام الملكية الفكرية للشركة. أصبحت صناعة الخلط (مثل الأدوية ونبات القنب) تعتمد على الجودة والكفاءة اللذين يقدمهما خلاط Medisca MAZ. ستظل الاستراتيجيات القائمة للبحث والتطوير والملكية الفكرية في شركة Medisca تضمن حصول كل شركات الخلط على المنتجات العالية الجودة التي تستحقها.
نبذة عن شركة Medisca :
شركة Medisca مؤسسة عالمية لها مواقع في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، وتساهم في الرعاية الصحية عن طريق الاعتماد على شراكات قوية تقدم حلولاً مخصصة مع التزام راسخ بالجودة والابتكار. تعتمد شركة Medisca على خبرة تزيد عن 30 عامًا وأساس قوي في مجال الإمداد للخلطات الصيدلانية، وهي شركة تتعامل مع الشركات لتقدم عروضًا شاملة عن طريق تحقيق القيمة والاتساق وسرعة الاستجابة والولاء. تقدم شركة Medisca، باعتبارها من شركاء الحفاظ على الصحة، إخلاصًا ثابتًا لتحسين حياة الناس على مستوى الكثير من الاحتياجات والأشخاص. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة وتابعنا على LinkedIn ، و Facebook ، و Twitter ، و YouTube .
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