داو جونز يرتفع وحيدًا وينهي سلسلة خسائره الأسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في ختام التعاملات، بالتزامن مع صعود مؤشر“فيكس” – الخوف في وول ستريت- بنسبة 20% خلال التداولات ليلامس 20.78 نقطة، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 39 نقطة إلى 33670 نقطة، ليحقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 0.8%، وينهي سلسلة خسائره التي امتدت عبر ثلاثة أسابيع على التوالي.
بينما تراجع مؤشر“S&P 500” بنحو 0.5% بما يعادل 21 نقطة عند 4327 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.45% ليواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي.
وانخفض مؤشر“ناسداك” بنحو 1.25% بما يعادل 166 نقطة عند 13407 نقاط، ليخسر خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.2%.
أرقام
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