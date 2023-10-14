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داو جونز يرتفع وحيدًا وينهي سلسلة خسائره الأسبوعية

10/14/2023 4:15:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في ختام التعاملات، بالتزامن مع صعود مؤشر“فيكس” – الخوف في وول ستريت- بنسبة 20% خلال التداولات ليلامس 20.78 نقطة، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 39 نقطة إلى 33670 نقطة، ليحقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 0.8%، وينهي سلسلة خسائره التي امتدت عبر ثلاثة أسابيع على التوالي.

بينما تراجع مؤشر“S&P 500” بنحو 0.5% بما يعادل 21 نقطة عند 4327 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.45% ليواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض مؤشر“ناسداك” بنحو 1.25% بما يعادل 166 نقطة عند 13407 نقاط، ليخسر خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.2%.

أرقام

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