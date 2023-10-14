بنوك أمريكية كبرى تحذر من تداعيات زيادة رأس المال على المنتجات المصرفية

MENAFN - Al-Borsa News) حذر مسؤولون تنفيذيون لدى بنوك“جيه بي مورجان”، و”ويلز فارجو”، و”سيتي جروب”، خلال الإعلان عن نتائج أعمالهم الفصلية، أن منتجات الطاقة الخضراء واستثمارات الأسهم وبعض المنتجات الائتمانية، تجري مراجعة الاستثمار فيها، في ضوء الاقتراحات التي كشف عنها المنظمون في يوليو.

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لدى“جيه بي مورجان”:“قد نحتاج ببساطة إلى التخارج من استثمارات، مثل أعمال الاستثمار في الائتمان الضريبي للطاقة المتجددة، والتي قد لا تكون منطقية نتيجة لمضاعفة وزن المخاطر بمقدار أربعة أمثال”، حسبما ذكرت“رويترز”.

وأوضح بارنوم، أن أكبر مقرض في الولايات المتحدة، سيواصل الدعوة بقوة لإجراء تغييرات على المسودة، وأشار إلى أنه حال تطبيقها فإن رأس المال الإجمالي سيزيد بنسبة 25%، مضيفًا أنه من المحتمل أن تكون هناك أخطاء فنية يمكن إصلاحها.

وقال مارك ماسون، المدير المالي لـ”سيتي جروب”، إن الاقتراح سيؤدي إلى زيادة بين 16% و20% في رأس مال البنك، مشيرًا إلى أن المقرض يقوم بمراجعة المنتجات والعمليات، مسلطًا الضوء على الاستثمارات في الأسهم، والتي سيتم اعتبارها أكثر خطورة بموجب القواعد.

فيما أوضح مايكل سانتوماسيمو، المدير المالي لـ”ويلز فارجو”، أن البنك يقوم بمراجعة منتجاته، ولا سيما التعديلات المحتملة على الضمانات التي سيطلبها من العملاء لمعاملات تمويل الأوراق المالية.

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