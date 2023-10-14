بنوك أمريكية كبرى تحذر من تداعيات زيادة رأس المال على المنتجات المصرفية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر مسؤولون تنفيذيون لدى بنوك“جيه بي مورجان”، و”ويلز فارجو”، و”سيتي جروب”، خلال الإعلان عن نتائج أعمالهم الفصلية، أن منتجات الطاقة الخضراء واستثمارات الأسهم وبعض المنتجات الائتمانية، تجري مراجعة الاستثمار فيها، في ضوء الاقتراحات التي كشف عنها المنظمون في يوليو.
وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لدى“جيه بي مورجان”:“قد نحتاج ببساطة إلى التخارج من استثمارات، مثل أعمال الاستثمار في الائتمان الضريبي للطاقة المتجددة، والتي قد لا تكون منطقية نتيجة لمضاعفة وزن المخاطر بمقدار أربعة أمثال”، حسبما ذكرت“رويترز”.
وأوضح بارنوم، أن أكبر مقرض في الولايات المتحدة، سيواصل الدعوة بقوة لإجراء تغييرات على المسودة، وأشار إلى أنه حال تطبيقها فإن رأس المال الإجمالي سيزيد بنسبة 25%، مضيفًا أنه من المحتمل أن تكون هناك أخطاء فنية يمكن إصلاحها.
وقال مارك ماسون، المدير المالي لـ”سيتي جروب”، إن الاقتراح سيؤدي إلى زيادة بين 16% و20% في رأس مال البنك، مشيرًا إلى أن المقرض يقوم بمراجعة المنتجات والعمليات، مسلطًا الضوء على الاستثمارات في الأسهم، والتي سيتم اعتبارها أكثر خطورة بموجب القواعد.
فيما أوضح مايكل سانتوماسيمو، المدير المالي لـ”ويلز فارجو”، أن البنك يقوم بمراجعة منتجاته، ولا سيما التعديلات المحتملة على الضمانات التي سيطلبها من العملاء لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
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