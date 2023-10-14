رؤساء شركات السيارات الأمريكية يجنون مليار دولار بينما يرفضون زيادة الأجور

MENAFN - Al-Borsa News) يدعي اتحاد عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة، أن“جشع الشركات” يمنع العمال من الحصول على أجور عادلة، في حين تؤكد شركات“فورد موتور” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس” أنها لا تستطيع تحمل المطالب.

ويتسبب الخلاف الدائر حاليًا في واحد من أوسع وأطول الإضرابات العمالية في صناعة السيارات الأمريكية، ورغم أن كلا الحجتين تتمتعان ببعض الموضوعية، فهناك حقيقة واحدة تبرز.

وهذه الحقيقة هي أن الأفراد العشرة الذين شغلوا مناصب المديرين التنفيذيين للشركات الثلاثة منذ عام 2010، جمعوا أكثر من مليار دولار من التعويضات المالية، بحسب وكالة“بلومبرج”.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أجور عمال السيارات في الولايات المتحدة – سواء كانوا منتسبين إلى نقابات أم لا – بنحو 17% خلال نفس الإطار الزمني.

ويشمل إجمالي مبلغ المليار دولار الذي حصل عليه الرؤساء التنفيذيون لشركة صناعة السيارات في ديترويت، الرواتب والمكافآت وقيمة حوافز الأسهم والمزايا الإضافية والمدفوعات المرتبطة بالتقاعد أو معاملات الشركات.

في المقابل، حصل العامل المتوسط في“جنرال موتورز” و”فورد” على نحو 80 ألف دولار و74 ألف دولار في عام 2022، على التوالي، فيما دفعت“ستيلانتس” لموظفها المتوسط ما يعادل نحو 68 ألف دولار تقريبًا العام الماضي.

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