معدل تقلبات السندات الأمريكية يتجاوز الأسهم بأكبر فارق منذ 18 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد سندات الخزانة الأمريكية بشكل متزايد ميزتها كأحد المكونات الأكثر استقرارًا في المحافظ الاستثمارية، ويتجه معدل تقلباتها نحو تجاوز نظيره للأسهم بأكبر فارق منذ 18 عامًا على الأقل.

وتجاوز مقياس تقلبات الأسعار المتوقعة في أكبر صندوق استثمار متداول لسندات الخزانة في العالم، تلك الخاصة بأكبر صندوق أسهم هذا الشهر بأكبر قدر منذ عام 2005 على الأقل، عندما بدأت“بلومبرج” في جمع البيانات.

وذكرت الوكالة أن مقياس التقلبات لمدة ثلاثة أشهر لصندوق“iShares 20+ Year” للسندات الذي تبلغ قيمة أصوله 39 مليار دولار، تجاوز بأكثر من 4 نقاط مئوية تقلبات صندوق“SPDR S&P 500” للأسهم الذي تبلغ قيمته 397 مليار دولار.

وقلب هذا علاقتهما التقليدية رأسًا على عقب، نظرًا لأن التقلبات في صناديق الاستثمار المتداولة للسندات كانت في المتوسط، أقل بنحو 3 نقاط.

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