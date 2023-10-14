معدل تقلبات السندات الأمريكية يتجاوز الأسهم بأكبر فارق منذ 18 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد سندات الخزانة الأمريكية بشكل متزايد ميزتها كأحد المكونات الأكثر استقرارًا في المحافظ الاستثمارية، ويتجه معدل تقلباتها نحو تجاوز نظيره للأسهم بأكبر فارق منذ 18 عامًا على الأقل.
وتجاوز مقياس تقلبات الأسعار المتوقعة في أكبر صندوق استثمار متداول لسندات الخزانة في العالم، تلك الخاصة بأكبر صندوق أسهم هذا الشهر بأكبر قدر منذ عام 2005 على الأقل، عندما بدأت“بلومبرج” في جمع البيانات.
وذكرت الوكالة أن مقياس التقلبات لمدة ثلاثة أشهر لصندوق“iShares 20+ Year” للسندات الذي تبلغ قيمة أصوله 39 مليار دولار، تجاوز بأكثر من 4 نقاط مئوية تقلبات صندوق“SPDR S&P 500” للأسهم الذي تبلغ قيمته 397 مليار دولار.
وقلب هذا علاقتهما التقليدية رأسًا على عقب، نظرًا لأن التقلبات في صناديق الاستثمار المتداولة للسندات كانت في المتوسط، أقل بنحو 3 نقاط.
أرقام
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