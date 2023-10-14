سيتي جروب يتوقع أداءً قوياً لأسهم شركات بناء المنازل الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع محللو بنك“سيتي جروب” أداءً قويًا من أسهم شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يومًا القادمة، لتتصدر مؤشر“S&P 500”.
وقال محللو المقرض، إن الانخفاض الكبير يوم الخميس بنحو 5.2% في أسهم القطاع جاء مع ارتفاع عائدات السندات، وهو ما يعد نقطة دخول جذابة تاريخياً لشركات البناء، حيث لم تشهد أسهم شركات المنازل سوى 55 حالة انخفاض في جلسة واحدة بأكثر من 5% منذ الأزمة المالية العالمية.
وأوضح المحللون أن شركات البناء تفوقت على أداء السوق الأوسع على مدار الثلاثين يومًا التالية بنسبة 58% من الحالات، حيث بلغ متوسط الأداء الصافي في جميع الحالات 4%، وعلى مدار التسعين يومًا التالية للانخفاضات الكبيرة في جلسة واحدة بنسبة 69%، وبمتوسط أداء صافي قدره 16%، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
يأتي هذا بعد ارتفاع القطاع خلال النصف الأول من العام، حيث تزايدت التحديات أمام أسهم شركات البناء مع تباطؤ الخريف المعتاد في العقارات، ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة لأعلى مستوياتها منذ عقود، فضلًا عن ضغوط الاقتصاد الكلي.
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