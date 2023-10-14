سيتي جروب يتوقع أداءً قوياً لأسهم شركات بناء المنازل الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع محللو بنك“سيتي جروب” أداءً قويًا من أسهم شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يومًا القادمة، لتتصدر مؤشر“S&P 500”.

وقال محللو المقرض، إن الانخفاض الكبير يوم الخميس بنحو 5.2% في أسهم القطاع جاء مع ارتفاع عائدات السندات، وهو ما يعد نقطة دخول جذابة تاريخياً لشركات البناء، حيث لم تشهد أسهم شركات المنازل سوى 55 حالة انخفاض في جلسة واحدة بأكثر من 5% منذ الأزمة المالية العالمية.

وأوضح المحللون أن شركات البناء تفوقت على أداء السوق الأوسع على مدار الثلاثين يومًا التالية بنسبة 58% من الحالات، حيث بلغ متوسط الأداء الصافي في جميع الحالات 4%، وعلى مدار التسعين يومًا التالية للانخفاضات الكبيرة في جلسة واحدة بنسبة 69%، وبمتوسط أداء صافي قدره 16%، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

يأتي هذا بعد ارتفاع القطاع خلال النصف الأول من العام، حيث تزايدت التحديات أمام أسهم شركات البناء مع تباطؤ الخريف المعتاد في العقارات، ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة لأعلى مستوياتها منذ عقود، فضلًا عن ضغوط الاقتصاد الكلي.

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