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واردات الصين من الرقائق تتراجع 15% خلال 9 أشهر

10/14/2023 4:15:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت واردات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ضمن تداعيات فرض ضوابط على تصدير التكنولوجيا الأمريكية من إدارة البيت الأبيض.

وبلغ عدد الرقائق التي استوردتها الصين في الفترة من يناير إلى سبتمبر 355.9 مليار وحدة، بانخفاض من 416.7 مليار في نفس الفترة من عام 2022، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الجمعة، انخفضت القيمة الإجمالية لأشباه الموصلات التي استوردتها الصين في الأرباع الثلاثة الماضية بنسبة 19.8% على أساس سنوي إلى 252.9 مليار دولار.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن إجمالي واردات الصين من حلفاء الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان وتايوان ــ الاقتصادات التي تشكل لاعبين رئيسيين في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات – قد تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 23% و16.3% و20% على التوالي.

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