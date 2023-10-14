واردات الصين من الرقائق تتراجع 15% خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت واردات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ضمن تداعيات فرض ضوابط على تصدير التكنولوجيا الأمريكية من إدارة البيت الأبيض.
وبلغ عدد الرقائق التي استوردتها الصين في الفترة من يناير إلى سبتمبر 355.9 مليار وحدة، بانخفاض من 416.7 مليار في نفس الفترة من عام 2022، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الجمعة، انخفضت القيمة الإجمالية لأشباه الموصلات التي استوردتها الصين في الأرباع الثلاثة الماضية بنسبة 19.8% على أساس سنوي إلى 252.9 مليار دولار.
وأظهرت البيانات الرسمية، أن إجمالي واردات الصين من حلفاء الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان وتايوان ــ الاقتصادات التي تشكل لاعبين رئيسيين في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات – قد تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 23% و16.3% و20% على التوالي.
أرقام
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