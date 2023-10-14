521 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين في سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، مواصلة إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع في التحسن خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث وصل حجم التجارة الخارجية إلى مستوى عال جديد على أساس شهري لهذا العام.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين، اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية بلغ 3.74 تريليون يوان (نحو 521 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مسجلا نموا للشهر الثاني على التوالي.

وقال ليوي دا ليانج، المسؤول في الهيئة، إن واردات الصين وصادراتها حافظت على تشغيل مستقر وزخم تصاعدي على الرغم من البيئة الخارجية القاسية والمعقدة.

وأوضحت البيانات، أن واردات الصين وصادراتها من السلع المقومة باليوان انخفضت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 تريليون يوان.

وأضافت أن صادرات البلاد زادت بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.2%.

وخلال الفترة المذكورة، وصل حجم تجارة الصين مع الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” إلى 14.32 تريليون يوان بزيادة نسبتها 3.1% على أساس سنوي، ممثلا 46.5% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد.

وتوسع حجم تجارة الصين مع أسواق ناشئة مثل آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسب 33.7% و6.7% و5.1% على التوالي، بينما تحسنت التجارة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، شهدت شركات خاصة معدل نمو سريع، حيث زادت الواردات والصادرات بنسبة 6.1% لتصل إلى 16.34 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي البلاد.

وأظهرت بيانات تفصيلية، أن صادرات الصين من الآلات والمنتجات الإلكترونية، والتي تمثل 58.3% من إجمالي الصادرات، زادت بنسبة 3.3% خلال الفترة المذكورة، مع ارتفاع قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 48.2% عن العام السابق.

وفي هذا السياق، قال ليوي، إن محركات دفع جديدة بدأت بالترسخ، حيث شهدت الصين زيادة بنسبة 41.7% في صادرات المنتجات الخضراء بما في ذلك السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون والبطاريات الشمسية.

وأضاف أن واردات الصين استمرت في الحفاظ على الزخم السليم، مع توسع الحجم ربعا تلو الآخر هذا العام، وزيادة الكمية لمدة ثمانية أشهر متتالية.

وعلى وجه التحديد، سجل حجم واردات الصين من أمريكا اللاتينية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي نموا على أساس ربعي بنسب 8.5% و6.3% و2.6% على التوالي خلال الربع الثالث.

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