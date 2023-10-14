521 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، مواصلة إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع في التحسن خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث وصل حجم التجارة الخارجية إلى مستوى عال جديد على أساس شهري لهذا العام.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين، اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية بلغ 3.74 تريليون يوان (نحو 521 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مسجلا نموا للشهر الثاني على التوالي.
وقال ليوي دا ليانج، المسؤول في الهيئة، إن واردات الصين وصادراتها حافظت على تشغيل مستقر وزخم تصاعدي على الرغم من البيئة الخارجية القاسية والمعقدة.
وأوضحت البيانات، أن واردات الصين وصادراتها من السلع المقومة باليوان انخفضت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 تريليون يوان.
وأضافت أن صادرات البلاد زادت بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.2%.
وخلال الفترة المذكورة، وصل حجم تجارة الصين مع الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” إلى 14.32 تريليون يوان بزيادة نسبتها 3.1% على أساس سنوي، ممثلا 46.5% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد.
وتوسع حجم تجارة الصين مع أسواق ناشئة مثل آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسب 33.7% و6.7% و5.1% على التوالي، بينما تحسنت التجارة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، شهدت شركات خاصة معدل نمو سريع، حيث زادت الواردات والصادرات بنسبة 6.1% لتصل إلى 16.34 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي البلاد.
وأظهرت بيانات تفصيلية، أن صادرات الصين من الآلات والمنتجات الإلكترونية، والتي تمثل 58.3% من إجمالي الصادرات، زادت بنسبة 3.3% خلال الفترة المذكورة، مع ارتفاع قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 48.2% عن العام السابق.
وفي هذا السياق، قال ليوي، إن محركات دفع جديدة بدأت بالترسخ، حيث شهدت الصين زيادة بنسبة 41.7% في صادرات المنتجات الخضراء بما في ذلك السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون والبطاريات الشمسية.
وأضاف أن واردات الصين استمرت في الحفاظ على الزخم السليم، مع توسع الحجم ربعا تلو الآخر هذا العام، وزيادة الكمية لمدة ثمانية أشهر متتالية.
وعلى وجه التحديد، سجل حجم واردات الصين من أمريكا اللاتينية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي نموا على أساس ربعي بنسب 8.5% و6.3% و2.6% على التوالي خلال الربع الثالث.
أ ش أ
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