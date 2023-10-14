281 مليار دولار استثمارات الصين في الطرق والممرات المائية بـ8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن الاستثمار في الأصول الثابتة في شبكات الطرق والممرات المائية بالصين سجل توسعا مطردا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مسجلا 2.02 تريليون يوان (نحو 281.44 مليار دولار) بزيادة 8% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات، أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الطرق ارتفع بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليبلغ 1.89 تريليون يوان، في حين ارتفع الرقم في الممرات المائية بنسبة 26.5% على أساس سنوي ليبلغ 126.18 مليار يوان.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام، قادت مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين التوسع في الطرق والممرات المائية بين المناطق على مستوى المقاطعات، مسجلة نموا سنويا بنسبة 142.4% تلتها مقاطعة هوبي بوسط الصين ومنطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.

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