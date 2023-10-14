281 مليار دولار استثمارات الصين في الطرق والممرات المائية بـ8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن الاستثمار في الأصول الثابتة في شبكات الطرق والممرات المائية بالصين سجل توسعا مطردا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مسجلا 2.02 تريليون يوان (نحو 281.44 مليار دولار) بزيادة 8% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات، أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الطرق ارتفع بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليبلغ 1.89 تريليون يوان، في حين ارتفع الرقم في الممرات المائية بنسبة 26.5% على أساس سنوي ليبلغ 126.18 مليار يوان.
وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام، قادت مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين التوسع في الطرق والممرات المائية بين المناطق على مستوى المقاطعات، مسجلة نموا سنويا بنسبة 142.4% تلتها مقاطعة هوبي بوسط الصين ومنطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
أ ش أ
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