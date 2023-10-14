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شركة تايوانية تطلب إذنًا من واشنطن لتصدير معدات أمريكية إلى مصنع الصين

10/14/2023 4:15:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“تي إس إم سي” التايوانية العملاقة لأشباه الموصلات الجمعة، أنها طلبت تصريحًا أمريكيًا دائمًا لتزويد مصانعها في الصين بمعدات أمريكية لتصنيع رقائق بتقنية عالية، وأنها تأمل في الحصول عليه.

وقالت المجموعة في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها:“تم السماح لشركة تي إس إم سي بمواصلة العمل في نانجينغ ونحن حالياً بصدد طلب تصريح دائم لعملياتنا في الصين”. وأضافت“نأمل في الحصول على تصريح دائم”.

وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية التايواني وانج مي-هوا، أنه تم تمديد العمل بإعفاء منحته واشنطن للمجموعة منذ العام الماضي.

وفرضت الإدارة الأمريكية العام الماضي قيوداً على تصدير أشباه الموصلات الأمريكية والمكونات التكنولوجية إلى الصين لكنها منحت إعفاءات لبعض الشركات بينها المجموعة التايوانية.

وفرضت واشنطن في أكتوبر 2022 باسم“الأمن القومي” ضوابط إضافية على التصدير للحد من شراء بكين رقائق متطورة“تُستخدم عسكرياً”.

لكن أثارت هذه الخطوة مخاوف أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم بشأن مستقبل عملياتها في الصين.

وقال وانج مي-هوا“أعتقد أن تي إس إم سي، باعتبارها شركة دولية، ستحمي الأسرار التجارية وستلتزم بالأنظمة المعمول بها”.

ومُنحت شركتا سامسونج وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان لصناعة الرقائق، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إعفاء لمدة عام واحد من القيود التجارية الأمريكية، ما بدّد قلقهما.

وتسيطر شركة“تي إس إم سي” على أكثر من نصف إنتاج العالم من الرقائق الإلكترونية التي تشكل عنصرا أساسيا في الاقتصاد حالياً وتستخدم في صناعة الهواتف الذكية والسيارات وحتى الصواريخ.

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