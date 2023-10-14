التجارة الفيدرالية: استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجين يهدد المنافسة بأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أنها ما زالت تعارض صفقة استحواذ“مايكروسوفت” على“أكتيفيجن بليزارد” بقيمة 69 مليار دولار، لكنها ستقيم اتفاق صانعة“إكس بوكس” مع الفرنسية“يوبيسوفت إنترتينمنت”.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، فيكتوريا جراهام، إن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن صفقة استحواذ“مايكروسوفت” على الشركة التي يتداول سهمها في بورصة“ناسداك” تحت الرمز (ATVI)، تشكل تهديدًا للمنافسة، حسبما نقلت“رويترز”.

وأضافت، أن الاتفاقية الجديدة مع“يوبيسوفت” – يتداول سهمها تحت الرمز (UBI) في بورصة“يورونكست باريس”- تقدم وجهًا جديدًا تمامًا، للاندماج الذي سيؤثر على المستهلكين الأمريكيين، والذي ستقوم لجنة التجارة الفيدرالية بتقييمه كجزء من إجراءاتها الإدارية المستمرة.

يأتي هذا بعد موافقة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الجمعة، على عرض“مايكروسوفت” المعاد هيكلته بشأن الاستحواذ على“أكتيفيجن”، بعد تضمين بيع بعض حقوق الألعاب لشركة“يوبيسوفت”.

أرقام