التجارة الفيدرالية: استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجين يهدد المنافسة بأمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أنها ما زالت تعارض صفقة استحواذ“مايكروسوفت” على“أكتيفيجن بليزارد” بقيمة 69 مليار دولار، لكنها ستقيم اتفاق صانعة“إكس بوكس” مع الفرنسية“يوبيسوفت إنترتينمنت”.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة، فيكتوريا جراهام، إن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن صفقة استحواذ“مايكروسوفت” على الشركة التي يتداول سهمها في بورصة“ناسداك” تحت الرمز (ATVI)، تشكل تهديدًا للمنافسة، حسبما نقلت“رويترز”.
وأضافت، أن الاتفاقية الجديدة مع“يوبيسوفت” – يتداول سهمها تحت الرمز (UBI) في بورصة“يورونكست باريس”- تقدم وجهًا جديدًا تمامًا، للاندماج الذي سيؤثر على المستهلكين الأمريكيين، والذي ستقوم لجنة التجارة الفيدرالية بتقييمه كجزء من إجراءاتها الإدارية المستمرة.
يأتي هذا بعد موافقة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الجمعة، على عرض“مايكروسوفت” المعاد هيكلته بشأن الاستحواذ على“أكتيفيجن”، بعد تضمين بيع بعض حقوق الألعاب لشركة“يوبيسوفت”.
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