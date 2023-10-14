نوفو نورديسك ترفع توقعاتها لمبيعات 2023 بفضل أدوية السمنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة الأدوية الدنماركية“نوفو نورديسك” توقعاتها للأرباح والمبيعات لعام 2023 بأكمله، ما يعكس التوقعات المتزايدة لمبيعات أدوية السمنة مثل“أوزيمبك” و”ويجوفي”.
ووفقًا لبيانها، تتوقع الشركة نمو مبيعات العام بأكمله بنسبة تتراوح بين 32% و38%، ارتفاعًا من 27% و33% سابقًا، ونمو الأرباح التشغيلية بنسبة تتراوح بين 40% و46%، ارتفاعًا من 31% و37% سابقًا.
وقالت الشركة، إن التوقعات الأكثر إشراقًا تأتي بفضل الارتفاع المتوقع في حجم مبيعات دواء“أوزيمبك” في أمريكا، بالإضافة إلى دواء“ويجوفي” أيضًا.
وخلال الربع الثالث من عام 2023، قالت الشركة، إن نمو المبيعات بأسعار الصرف الثابتة بلغ 38%، ونمو الأرباح التشغيلية بلغ 47%، وستعلن النتائج المالية الكاملة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في الثاني من نوفمبر.
أرقام
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