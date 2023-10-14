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نوفو نورديسك ترفع توقعاتها لمبيعات 2023 بفضل أدوية السمنة

10/14/2023 4:15:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت شركة الأدوية الدنماركية“نوفو نورديسك” توقعاتها للأرباح والمبيعات لعام 2023 بأكمله، ما يعكس التوقعات المتزايدة لمبيعات أدوية السمنة مثل“أوزيمبك” و”ويجوفي”.

ووفقًا لبيانها، تتوقع الشركة نمو مبيعات العام بأكمله بنسبة تتراوح بين 32% و38%، ارتفاعًا من 27% و33% سابقًا، ونمو الأرباح التشغيلية بنسبة تتراوح بين 40% و46%، ارتفاعًا من 31% و37% سابقًا.

وقالت الشركة، إن التوقعات الأكثر إشراقًا تأتي بفضل الارتفاع المتوقع في حجم مبيعات دواء“أوزيمبك” في أمريكا، بالإضافة إلى دواء“ويجوفي” أيضًا.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، قالت الشركة، إن نمو المبيعات بأسعار الصرف الثابتة بلغ 38%، ونمو الأرباح التشغيلية بلغ 47%، وستعلن النتائج المالية الكاملة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في الثاني من نوفمبر.

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