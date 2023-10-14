محافظ بنك كندا: ارتفاع عوائد السندات ليس بديلًا عن سياسة أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم، إن ارتفاع عائدات السندات قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، لكنه“ليس بديلاً” عن سياسة أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة التضخم.
وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في المغرب، أوضح ماكليم، أن الارتفاع في عوائد السندات الحكومية يعكس اعتقاد الأسواق المالية بأن أسعار الفائدة تحتاج أن تظل مرتفعة لفترة طويلة لإعادة التضخم إلى الهدف.
وذكر:“إذا رأيت ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يؤثر على عناصر أخرى من الظروف المالية، وإلى الحد الذي تكون فيه الظروف المالية أكثر صرامة، فهذا شيء سنأخذه في الاعتبار في قراراتنا المتعلقة بالسياسة النقدية”.
وأضاف أن عوائد السندات طويلة الأجل المرتفعة يعد أيضًا انعكاسًا للتوقعات بشأن سياسة البنك المركزي المستقبلية، متابعًا أنها ليست بديلًا عن“القيام بما يجب القيام به” حتى يعود التضخم إلى هدف 2%.
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