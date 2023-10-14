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محافظ بنك كندا: ارتفاع عوائد السندات ليس بديلًا عن سياسة أسعار الفائدة

10/14/2023 4:15:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم، إن ارتفاع عائدات السندات قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، لكنه“ليس بديلاً” عن سياسة أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة التضخم.

وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في المغرب، أوضح ماكليم، أن الارتفاع في عوائد السندات الحكومية يعكس اعتقاد الأسواق المالية بأن أسعار الفائدة تحتاج أن تظل مرتفعة لفترة طويلة لإعادة التضخم إلى الهدف.

وذكر:“إذا رأيت ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يؤثر على عناصر أخرى من الظروف المالية، وإلى الحد الذي تكون فيه الظروف المالية أكثر صرامة، فهذا شيء سنأخذه في الاعتبار في قراراتنا المتعلقة بالسياسة النقدية”.

وأضاف أن عوائد السندات طويلة الأجل المرتفعة يعد أيضًا انعكاسًا للتوقعات بشأن سياسة البنك المركزي المستقبلية، متابعًا أنها ليست بديلًا عن“القيام بما يجب القيام به” حتى يعود التضخم إلى هدف 2%.

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