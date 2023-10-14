كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً بالعالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تصدر كريستيانو رونالدو -البالغ من العمر 38 عامًا- نجم نادي النصر السعودي، قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم بإجمالي دخل متوقع عند 260 مليون دولار.
وهيمن لاعبو الدوري السعودي على أربعة مراكز في قائمة هذا العام:“كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيما، وساديو مانيه”.
ومن المتوقع أن يحصل لاعبو كرة القدم الأحد عشر الأعلى أجرًا في العالم على 995 مليون دولار هذا الموسم قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء، بارتفاع 53% عن قائمة العام الماضي.
ورصدت“فوربس” التصنيف عن طريق حساب إجمالي ما يجنيه اللاعبون لموسم 2023-2024، بما في ذلك الرواتب الأساسية والمكافآت، وفي بعض الحالات اتفاقيات حقوق الصور الخاصة بالنادي والتقديرات خارج الملعب، لكن المجلة لا تعتمد على خصم الضرائب أو رسوم الوكلاء.
أرقام
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