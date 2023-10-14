كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً بالعالم

MENAFN - Al-Borsa News) تصدر كريستيانو رونالدو -البالغ من العمر 38 عامًا- نجم نادي النصر السعودي، قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم بإجمالي دخل متوقع عند 260 مليون دولار.

وهيمن لاعبو الدوري السعودي على أربعة مراكز في قائمة هذا العام:“كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيما، وساديو مانيه”.

ومن المتوقع أن يحصل لاعبو كرة القدم الأحد عشر الأعلى أجرًا في العالم على 995 مليون دولار هذا الموسم قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء، بارتفاع 53% عن قائمة العام الماضي.

ورصدت“فوربس” التصنيف عن طريق حساب إجمالي ما يجنيه اللاعبون لموسم 2023-2024، بما في ذلك الرواتب الأساسية والمكافآت، وفي بعض الحالات اتفاقيات حقوق الصور الخاصة بالنادي والتقديرات خارج الملعب، لكن المجلة لا تعتمد على خصم الضرائب أو رسوم الوكلاء.

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