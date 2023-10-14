التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مستوى بـ5 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بالتزامن مع تراجع التوقعات الهبوطية والمحايدة.
وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، ارتفاع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 9.9 نقطة إلى 40%، وهو أعلى مستوى لها منذ السابع من سبتمبر الماضي، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5% للمرة الثانية خلال ستة أسابيع.
بينما تراجعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بمقدار 5.1 نقطة إلى 36.5%، إلا أنها ظلت أعلى متوسطها التاريخي البالغ 31%، للمرة السادسة خلال ثمانية أسابيع.
وانخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 4.8 نقطة إلى 23.5%، لتسجل قراءة أدنى من متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الثالثة خلال تسعة أسابيع.
وأظهر المسح الأسبوعي بشأن تأثير ارتفاع عوائد السندات على توقعات المستثمرين للأسهم على المدى القصير، إفادة 29.6% أنهم أصبحوا أكثر حذراً أو اتخذوا موقفًا هبوطيًا، في مقابل 26.6% فكروا في التحول إلى البدائل ذات العائد الأعلى، كما بلغت نسبة الذين أصبحوا أكثر تفاؤلاً ورغبة في البحث عن صفقات محتملة بين الأسهم 13.3%.
أرقام
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