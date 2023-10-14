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التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مستوى بـ5 أسابيع

10/14/2023 4:15:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بالتزامن مع تراجع التوقعات الهبوطية والمحايدة.

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، ارتفاع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 9.9 نقطة إلى 40%، وهو أعلى مستوى لها منذ السابع من سبتمبر الماضي، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5% للمرة الثانية خلال ستة أسابيع.

بينما تراجعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بمقدار 5.1 نقطة إلى 36.5%، إلا أنها ظلت أعلى متوسطها التاريخي البالغ 31%، للمرة السادسة خلال ثمانية أسابيع.

وانخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 4.8 نقطة إلى 23.5%، لتسجل قراءة أدنى من متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الثالثة خلال تسعة أسابيع.

وأظهر المسح الأسبوعي بشأن تأثير ارتفاع عوائد السندات على توقعات المستثمرين للأسهم على المدى القصير، إفادة 29.6% أنهم أصبحوا أكثر حذراً أو اتخذوا موقفًا هبوطيًا، في مقابل 26.6% فكروا في التحول إلى البدائل ذات العائد الأعلى، كما بلغت نسبة الذين أصبحوا أكثر تفاؤلاً ورغبة في البحث عن صفقات محتملة بين الأسهم 13.3%.

أرقام

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