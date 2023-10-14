فولكس فاجن تتخلف عن أهداف مبيعات السيارات الكهربائية بالربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخلفت شركة فولكس فاجن، عن بلوغ أهداف طلبيات السيارات الكهربائية في الربع الثالث، وسط ضعف الطلب العالمي وإحجام العملاء الأوروبيين عن شراء هذه النماذج من المركبات.
وقالت هيلدجارد وورتمان، المشرفة على مبيعات الشركة:“حجم الطلب لدينا كان أقل من أهدافنا الطموحة بسبب الاتجاه العام للسوق الأقل من المتوقع”.
وسجلت“فولكس فاجن” انخفاضًا بنسبة 5.8% في عمليات التسليم في الصين، ومع تعثر الطلب، اضطرت إلى تسريح العمال المؤقتين وخفض نوبات العمل في مصانعها الألمانية في الأسابيع الأخيرة.
وصلت حصة السيارات الكهربائية في مبيعات الشركة 9% خلال الربع الثالث، وتهدف الآن إلى أن تشكل مبيعات السيارات الكهربائية ما بين 8% و10% من إجمالي المبيعات هذا العام، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 11%.
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