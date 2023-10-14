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فولكس فاجن تتخلف عن أهداف مبيعات السيارات الكهربائية بالربع الثالث

10/14/2023 4:15:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخلفت شركة فولكس فاجن، عن بلوغ أهداف طلبيات السيارات الكهربائية في الربع الثالث، وسط ضعف الطلب العالمي وإحجام العملاء الأوروبيين عن شراء هذه النماذج من المركبات.

وقالت هيلدجارد وورتمان، المشرفة على مبيعات الشركة:“حجم الطلب لدينا كان أقل من أهدافنا الطموحة بسبب الاتجاه العام للسوق الأقل من المتوقع”.

وسجلت“فولكس فاجن” انخفاضًا بنسبة 5.8% في عمليات التسليم في الصين، ومع تعثر الطلب، اضطرت إلى تسريح العمال المؤقتين وخفض نوبات العمل في مصانعها الألمانية في الأسابيع الأخيرة.

وصلت حصة السيارات الكهربائية في مبيعات الشركة 9% خلال الربع الثالث، وتهدف الآن إلى أن تشكل مبيعات السيارات الكهربائية ما بين 8% و10% من إجمالي المبيعات هذا العام، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 11%.

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