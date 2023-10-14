أصول بلاك روك تنخفض بنحو 300 مليار دولار في الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سحب عملاء شركة“بلاك روك”، صافي 13 مليار دولار من صناديق الاستثمار طويلة الأجل، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكبر مدير للأصول في العالم تدفقات خارجة منذ بداية الوباء في عام 2020.
كما انخفض إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الشركة بنسبة 3.2% إلى 9.1 تريليون دولار في الربع الثالث؛ من 9.4 تريليون دولار في الربع الثاني.
وينظر إلى عمليات الاسترداد كإشارة على أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالنقود في صناديق سوق المال أو استثمارها في السندات في الوقت الذي تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة.
وكان من المفاجئ أن تشهد الشركة صافي تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار طويلة الأجل، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، حيث توقع المحللون في مسح لـ”بلومبرج” أن تسجل تدفقًا داخلًا قدره 50 مليار دولار.
ومع ذلك، ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 13% عن العام السابق إلى 1.6 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، متجاوزًا متوسط تقديرات وول ستريت البالغة 8.20 دولار، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% إلى 4.5 مليار دولار.
أرقام
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