أصول بلاك روك تنخفض بنحو 300 مليار دولار في الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) سحب عملاء شركة“بلاك روك”، صافي 13 مليار دولار من صناديق الاستثمار طويلة الأجل، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكبر مدير للأصول في العالم تدفقات خارجة منذ بداية الوباء في عام 2020.

كما انخفض إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الشركة بنسبة 3.2% إلى 9.1 تريليون دولار في الربع الثالث؛ من 9.4 تريليون دولار في الربع الثاني.

وينظر إلى عمليات الاسترداد كإشارة على أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالنقود في صناديق سوق المال أو استثمارها في السندات في الوقت الذي تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة.

وكان من المفاجئ أن تشهد الشركة صافي تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار طويلة الأجل، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، حيث توقع المحللون في مسح لـ”بلومبرج” أن تسجل تدفقًا داخلًا قدره 50 مليار دولار.

ومع ذلك، ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 13% عن العام السابق إلى 1.6 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، متجاوزًا متوسط تقديرات وول ستريت البالغة 8.20 دولار، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% إلى 4.5 مليار دولار.

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