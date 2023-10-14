19.7 تريليون يوان نموا في القروض المقومة بالعملة الصينية خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الصيني، ارتفاع القروض المقومة باليوان الصيني بـ19.75 تريليون يوان (نحو 2.75 تريليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح البنك، أن القروض المقومة باليوان ارتفعت بـ2.31 تريليون يوان خلال شهر سبتمبر الماضي وحده.

وارتفع المعروض النقدي بمفهومه الواسع (M2)، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 289.67 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي.

وكان معدل النمو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية أغسطس الماضي، وأقل بمقدار 1.8 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية سبتمبر من العام الماضي.

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