19.7 تريليون يوان نموا في القروض المقومة بالعملة الصينية خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الصيني، ارتفاع القروض المقومة باليوان الصيني بـ19.75 تريليون يوان (نحو 2.75 تريليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأوضح البنك، أن القروض المقومة باليوان ارتفعت بـ2.31 تريليون يوان خلال شهر سبتمبر الماضي وحده.
وارتفع المعروض النقدي بمفهومه الواسع (M2)، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 289.67 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي.
وكان معدل النمو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية أغسطس الماضي، وأقل بمقدار 1.8 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية سبتمبر من العام الماضي.
أ ش أ
MENAFN14102023000202011048ID1107239853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.