فورد تخفض مؤقتًا نوبة عمل واحدة في مصنعها للسيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم“فورد موتور” وقف واحدة من ثلاث نوبات عمل في مصنع“ميتشجان” الذي يصنع شاحنتها الصغيرة الكهربائية“إف – 150” بشكل مؤقت، مشيرة إلى قيود متعددة، بما في ذلك مشكلات سلسلة التوريد.
وقالت صانعة السيارات الأمريكية، الجمعة، إن التخفيضات لا علاقة لها بالإضراب التابع لاتحاد عمال السيارات، حسبما نقلت“رويترز”.
وأضافت“فورد” إن هذه الخطوة تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين القادم، وستؤثر على حوالي 700 وظيفة، بينما لم تذكر المدة التي سيستمر فيها خفض الإنتاج.
يأتي هذا بعد أن نقلت صحيفة“وول ستريت جورنال” اليوم عن مسؤول نقابي، قال في مذكرة إن“فورد” تدرس إلغاء التحول للسيارات الكهربائية بسبب تباطؤ الطلب، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى بناء المزيد من الشاحنات التي تعمل بالبنزين بدلاً من ذلك.
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