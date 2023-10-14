فورد تخفض مؤقتًا نوبة عمل واحدة في مصنعها للسيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“فورد موتور” وقف واحدة من ثلاث نوبات عمل في مصنع“ميتشجان” الذي يصنع شاحنتها الصغيرة الكهربائية“إف – 150” بشكل مؤقت، مشيرة إلى قيود متعددة، بما في ذلك مشكلات سلسلة التوريد.

وقالت صانعة السيارات الأمريكية، الجمعة، إن التخفيضات لا علاقة لها بالإضراب التابع لاتحاد عمال السيارات، حسبما نقلت“رويترز”.

وأضافت“فورد” إن هذه الخطوة تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين القادم، وستؤثر على حوالي 700 وظيفة، بينما لم تذكر المدة التي سيستمر فيها خفض الإنتاج.

يأتي هذا بعد أن نقلت صحيفة“وول ستريت جورنال” اليوم عن مسؤول نقابي، قال في مذكرة إن“فورد” تدرس إلغاء التحول للسيارات الكهربائية بسبب تباطؤ الطلب، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى بناء المزيد من الشاحنات التي تعمل بالبنزين بدلاً من ذلك.

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