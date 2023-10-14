الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 23 مواطنا

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت 23 مواطنا.ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد مصلح، ومحمد أبو شنب، من مخيم قلنديا، شمال القدس المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: المعتقل المحرر محمد سرحان البرغوثي من بلدة كوبر، وضياء أبو قرع من المزرعة الغربية، ويوسف مشهور أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم، وفادي إبراهيم زيادة، من قرية بيتللو.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مهدي قاسم الشيخ، وخليل الشيخ، وورد الشيخ، وجميعهم في العشرينات من العمر، من قرية مراح معلا، جنوب بيت لحم، والشاب احمد خميس (24 عاما) من منطقة واد شاهين وسط المدينة، ويوسف جمال عياد، ومحمد حجازي من شارع الصف.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين محمود رشيد الفايد، وجمعة سعد أبو خليفة، من حي الجابريات، وواد برقين.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مؤمن أحمد الشلش(23 عاما)، وعميد عبد القادر شلش (16 عاما)، ومحمد أمين عبد القادر الرجوب من بلدة بيت عوا، وطارق عمرو من بلدة دورا، وأنور ادعيس، ومهند حمودة الاطرش، وأحمد الشريف، واكرم وليد عمرو، وصدام دعنا، من مدينة الخليل.



