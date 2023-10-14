كهرباء القدس: مستمرون في تقديم خدماتنا ونؤكد جهوزية طواقمنا لكل الظروف

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أكدت الإدارة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس بأن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها لكافة المواطنين في مختلف مناطق امتياز الشركة، وان طواقمها العاملة كثفت من جهودها من أجل استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثرها بالظروف المحيطة والصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة إن الشركة وضعت خطة طوارئ للعمل في حال لا قدر الله تصاعدت الأحداث ، مؤكدة في ذات السياق فقد أن طواقم الشركة تواصل العمل على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع من اجل ان يبقى التيار الكهربائي دون انقطاع في كافة مناطق الامتياز .

وأشارت الشركة الى ان طواقمها العاملة في محافظات " القدس ، رام الله ، بيت لحم وأريحا " لم تتوقف عن العمل طيلة الأيام الماضية وان مكاتب الشركة مفتوحة أبوابها امام الجمهور في كافة الأوقات ، الى جانب عمل طواقم الشركة ميدانيا للتأكد من سلامة خطوط التيار الكهربائي وعدم انقطاعه والتدخل بشكلٍ عاجلٍ في حال حدوث أي طارئ في الميدان.

كما أكدت الإدارة العامة لكهرباء القدس " بأن كافة خدمات الشركة لم تنقطع وان عمليات " الشحن " للارصدة مستمرة وعلى مدار الساعة ، ولا داعي للهلع والخوف من قبل المواطنين بشأن احتمالية انقطاع التيار الكهربائي في مناطق الامتياز ، مؤكدة بان الأمور مطمئنة وتسير وفقا لخطة عمل الشركة.

كما اشارت الشركة الى ان طواقمها على تواصلٍ مباشرة مع كافة الجهات الرسمية والأهلية والخاصة للتاكد من عدم انقطاع التيار الكهربائي عن أي من المرافق الحيوية والاساسية كالمشافي والمدارس والبنوك والمؤسسات العاملة ودور المسنين والمخابز والمتاجر

وغيرها.