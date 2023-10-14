كهرباء القدس: مستمرون في تقديم خدماتنا ونؤكد جهوزية طواقمنا لكل الظروف

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أكدت الإدارة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس بأن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها لكافة المواطنين في مختلف مناطق امتياز الشركة، وان طواقمها العاملة كثفت من جهودها من أجل استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثرها بالظروف المحيطة والصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الإدارة العامة إن الشركة وضعت خطة طوارئ للعمل في حال لا قدر الله تصاعدت الأحداث ، مؤكدة في ذات السياق فقد أن طواقم الشركة تواصل العمل على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع من اجل ان يبقى التيار الكهربائي دون انقطاع في كافة مناطق الامتياز .
وأشارت الشركة الى ان طواقمها العاملة في محافظات " القدس ، رام الله ، بيت لحم وأريحا " لم تتوقف عن العمل طيلة الأيام الماضية وان مكاتب الشركة مفتوحة أبوابها امام الجمهور في كافة الأوقات ، الى جانب عمل طواقم الشركة ميدانيا للتأكد من سلامة خطوط التيار الكهربائي وعدم انقطاعه والتدخل بشكلٍ عاجلٍ في حال حدوث أي طارئ في الميدان.
كما أكدت الإدارة العامة لكهرباء القدس " بأن كافة خدمات الشركة لم تنقطع وان عمليات " الشحن " للارصدة مستمرة وعلى مدار الساعة ، ولا داعي للهلع والخوف من قبل المواطنين بشأن احتمالية انقطاع التيار الكهربائي في مناطق الامتياز ، مؤكدة بان الأمور مطمئنة وتسير وفقا لخطة عمل الشركة.
كما اشارت الشركة الى ان طواقمها على تواصلٍ مباشرة مع كافة الجهات الرسمية والأهلية والخاصة للتاكد من عدم انقطاع التيار الكهربائي عن أي من المرافق الحيوية والاساسية كالمشافي والمدارس والبنوك والمؤسسات العاملة ودور المسنين والمخابز والمتاجر
وغيرها.
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