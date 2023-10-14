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الأطباء والممرضون في مستشفى العودة يرفضون الإخلاء ويصفون الوضع بـالكارثي

10/14/2023 4:12:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- رفض الأطباء والممرضون، اليوم السبت، الانصياع لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى العودة، إن ظروفا كارثية يواجهها الكادر الطبي في المستشفى، المكون من 35 طبيبا وممرضا، بفعل التزايد المتسارع بعدد الشهداء والجرحى، مؤكدا إصرارهم على البقاء، وتقديم الخدمة للمرضى، الذين من بينهم حالات حرجة.

وقد هدد جيش الاحتلال يوم أمس، بقصف المستشفى، وأمهل من فيه 24 ساعة لإخلائه.

وتأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل ثمانية أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية، التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.

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