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صور من نزوح الغزيين إلى الجنوب

10/14/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نزح أكثر من 400 ألف فلسطيني في قطاع غزة تاركين منازلهم ومتوجهين إلى الجنوب قبل هجوم إسرائيلي بري وشيك لاجتياح القطاع.


وجاء ذلك بعد أن ألقى الاحتلال منشورات على المدنيين في غزة، طلب فيها إخلاء البيوت والتوجه لوادي غزة.

ووفق تقارير دولية استشهد اكثر من 614 طفلا فلسطينيا جراء الغارات التي شنها الاحتلال على القطاع منذ يوم السبت الماضي حتى الآن.




































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