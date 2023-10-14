صور من نزوح الغزيين إلى الجنوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نزح أكثر من 400 ألف فلسطيني في قطاع غزة تاركين منازلهم ومتوجهين إلى الجنوب قبل هجوم إسرائيلي بري وشيك لاجتياح القطاع.
وجاء ذلك بعد أن ألقى الاحتلال منشورات على المدنيين في غزة، طلب فيها إخلاء البيوت والتوجه لوادي غزة.
ووفق تقارير دولية استشهد اكثر من 614 طفلا فلسطينيا جراء الغارات التي شنها الاحتلال على القطاع منذ يوم السبت الماضي حتى الآن.
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