أسباب لضرورة تناول البيض يومياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُحتفل بيوم البيض العالمي في 13 من أكتوبر(تشرين الأول) من كل عام، للتذكير بالقيمة الغذائية المذهلة التي يحققها البيض ويضيفها إلى أطباقنا.فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعنا لاستهلاك البيض يوميا :



البيض مصدر البروتين الكامل

يعتبر البيض مصدراً قوياً للبروتين عالي الجودة، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمنا للنمو والإصلاح والرفاهية العامة.

غني بالمواد المغذية

يقدم البيض مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الحيوية للصحة المثالية، وهو مليء بالفيتامينات الأساسية مثل A وB12 وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك.

غني بالكولين المعزز للدماغ

البيض هو المصدر الرئيسي للكولين، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ، ويلعب الكولين دوراً مهماً في تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

يدعم صحة العين

البيض غني باللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة التي تحمي من الضمور البقعي، ويساهم البيض في تحسين الرؤية وصحة العين بشكل عام.

يساعد على التحكم بالوزن

يساعد البيض على الشعور بالشبع لفترات أطول، هذا الشعور بالامتلاء يساعد في التحكم بالوزن والتحكم بالسعرات الحرارية أيضاً.

غني بالعناصر الغذائية التي تقوي العظام

البيض مصدر طبيعي لفيتامين D والكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام، خاصة بالنسبة للذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

يقوم بصيانة وإصلاح العضلات

يدعم محتوى البروتين العالي في البيض صيانة وإصلاح العضلات، ما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية والرياضيين.

يعزز صحة البشرة والشعر

البيض غني بالبروتينات والبيوتين، ما يعزز صحة البشرة والشعر، ويساهم الاستهلاك المنتظم للبيض في الحصول على بشرة متألقة وشعر قوي وفاتن.

متنوع الاستخدام وبأسعار معقولة

البيض ليس مغذياً فحسب، بل إنه أيضاً متعدد الاستخدامات ويدخل في العديد من الأطباق، وهذا ما يجعله مكوناً أساسياً للطعام في جميع أنحاء العالم، علاوة على ذلك، فهو معقول التكلفة.

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