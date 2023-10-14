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روسيا تخطط لإنتاج طائرة شحن جديدة من فئة إيل

10/14/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط روسيا لإنتاج طائرة شحن عسكري جديدة من فئة "إيل" بمحركات توربينية نفاثة.


ومن شأنها أن تحل محل أسطول طائرات "آن-26" و"آن - 72". صرح بذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن المقصود بالأمر هو تحديث طائرة النقل الخفيفة من طراز "إيل -112 في"، وأضاف إن هذا المشروع سيخضع لعملية إعادة التصميم، وسيحصل على تسمية "إيل – 212".
وستقتبس الطائرة الجديدة من سابقتها أجهزة قيادة الطائرة وهيكلها.

وستحصل الطائرة الجديدة أيضا على محركات "بي دي -8" التوربينية النفاثة بدلا من محركات "تي في-117 إس" التوربينية المروحية. وسيتم تركيبها فوق الجناحيْن، كما هو الحال لدى طائرة "آن -72"، الأمر الذي سيضمن إقلاعها من مدارج غير مجهزة ومطارات ترابية. أما مآخذ الهواء المرفوعة للمحركات فستستبعد عمليا فرصة امتصاص النفايات الترابية بمختلف أنواعها من الأرض.


وسيعاد تصميم جناحي الطائرة والشاسي، وسيتم تركيب دورتيْن جديدتيْن للوقود والسائل الهيدروليكي.


وقال المصدر إن الطائرة الجديدة لها قدرة على نقل حمولة أكبر بفضل المحركات الأقوى.

RT

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