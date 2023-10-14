الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرة فلسطينيين، من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مؤمن أحمد الشلش(23 عاما)، وعميد عبد القادر شلش (16 عاما)، ومحمد أمين عبد القادر الرجوب من بلدة بيت عوا، وطارق عمرو من بلدة دورا، وأنور ادعيس، ومهند حمودة الاطرش، وأحمد الشريف، واكرم وليد عمرو، وصدام دعنا، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وفا
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