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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

10/14/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرة فلسطينيين، من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مؤمن أحمد الشلش(23 عاما)، وعميد عبد القادر شلش (16 عاما)، ومحمد أمين عبد القادر الرجوب من بلدة بيت عوا، وطارق عمرو من بلدة دورا، وأنور ادعيس، ومهند حمودة الاطرش، وأحمد الشريف، واكرم وليد عمرو، وصدام دعنا، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وفا


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