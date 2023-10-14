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بوريس جونسون يعترف بحبه لروسيا

10/14/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون خلال زيارة إلى أوكرانيا، أنه يكن كلّ الحب لروسيا وثقافتها.


وقال عبر قناة "رادا" الأوكرانية، إنه لا يزال محبا لروسيا ومتحمسا للثقافة الروسية.
وأشار جونسون الذي تربطه علاقات ودية بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أنه شغوف بروسيا، وأضاف: "ما زلت شغوفا بروسيا ومعجبا باللغة والثقافة والحضارة الروسية".


وأشار جونسون إلى أن الغبي فقط "لن يعجب بلغة روسيا وثقافتها وحضارتها".


واضطر جونسون للاستقالة بسبب فضيحة لاحقت نائب منسق الفصيل البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر.


وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تروس يعتزمان مواصلة العمل السياسي.

RT

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