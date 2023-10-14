الجيش المصري يُغلق معبر رفح بجدار اسمنتي
التاريخ
10/14/2023 3:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق الجيش المصري، اليوم السبت، معبر رفح بشكل كامل.
ووضع الجيش المصري جدار اسمنتي طويل لا يُمكن لأي أحد تجاوزه.
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