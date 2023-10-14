إرتفاع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السبت الماضي إلى 52 شهيدا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة أريحا.
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في الرأس.
وباستشهاد الشاب شحادة، يرتفع عدد الشهداء منذ السبت الماضي في الضفة، إلى 52 شهيداً، بعدما استشهد 16 مواطنا بينهم أطفال أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً.
يتبع..
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