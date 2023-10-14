إرتفاع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السبت الماضي إلى 52 شهيدا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة أريحا.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في الرأس.

وباستشهاد الشاب شحادة، يرتفع عدد الشهداء منذ السبت الماضي في الضفة، إلى 52 شهيداً، بعدما استشهد 16 مواطنا بينهم أطفال أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً.

يتبع..



