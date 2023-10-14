موسكو تبلغ السفير الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين التقى السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، أمس الجمعة، وأبلغه بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت الوزارة: "في هذا الصدد، جرت مراجعة موضوعية للأنشطة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإجراءاته وتحركاته المحتملة، مع التركيز على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين في كل من إسرائيل وفلسطين، لمنع التداعيات الإنسانية الكارثية، وانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إسرائيل ترد على هجوم بوحشية غير مسبوقة باستخدام أساليبها الوحشية الخاصة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، إن الجانب الروسي أثناء الاجتماع مع السفير "شدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والإدارة السلسة لإجراءات التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة".

وردا على سؤال من موقع الشؤون الخارجية الروسي بخصوص ما إن كانت الحكومة تعتزم إجلاء المواطنين من غزة، قالت زاخاروفا إنه "من الضروري جدا حل كافة المشاكل المرتبطة بإنشاء ممر آمن دون تأخير" لمواطني روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي السابق.



