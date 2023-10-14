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“طوفان الأقصى”... الجيش الإسرائيلي يؤكد وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في غزة

10/14/2023 3:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في قطاع غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قالت قبل أيام إنها تحتفظ بأكثر من 30 أسيرا، فيما قالت حركة حماس إن لديها“عشرات الأسرى من مختلف الجنسيات” نتيجة معركة“طوفان الأقصى”.

وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 3300 خلال عملية“طوفان الأقصى”. وقال الجيش الإسرائيلي إن 258 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية.

وهناك أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني محتجزين داخل ظروف سيئة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

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