“طوفان الأقصى”... الجيش الإسرائيلي يؤكد وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في قطاع غزة.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قالت قبل أيام إنها تحتفظ بأكثر من 30 أسيرا، فيما قالت حركة حماس إن لديها“عشرات الأسرى من مختلف الجنسيات” نتيجة معركة“طوفان الأقصى”.
وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 3300 خلال عملية“طوفان الأقصى”. وقال الجيش الإسرائيلي إن 258 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية.
وهناك أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني محتجزين داخل ظروف سيئة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
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