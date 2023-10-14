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اليونيسف: الوضع في غزة كارثي ولا وجود لأماكن آمنة

10/14/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الوضع في قطاع غزة كارثي، في ظل قصف بلا هوادة وزيادة هائلة في نزوح الأطفال والأسر وعدم وجود أماكن آمنة.

وأكدت المنظمة أن الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الوصول إلى المحتاجين بات أكثر صعوبة، خاصة في ظل نزوح ما لا يقل عن 420 ألف شخص من منازلهم.


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