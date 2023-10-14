اليونيسف: الوضع في غزة كارثي ولا وجود لأماكن آمنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الوضع في قطاع غزة كارثي، في ظل قصف بلا هوادة وزيادة هائلة في نزوح الأطفال والأسر وعدم وجود أماكن آمنة.
وأكدت المنظمة أن الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الوصول إلى المحتاجين بات أكثر صعوبة، خاصة في ظل نزوح ما لا يقل عن 420 ألف شخص من منازلهم.
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