Saturday, 14 October 2023 10:52 GMT

الآلاف يتظاهرون في روما تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

10/14/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما/PNN- جابت مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف شوارع العاصمة الإيطالية روما، نظمتها الجالية الفلسطينية، وجمعية الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، بالتنسيق مع قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على ابناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وبالضفة الغربية.

وحمل المشاركون في المسيرة، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مؤكدين ضرورة وقف عملية الابادة المستمرة التي يقوم بها الاحتلال ضد الأبرياء العزل.

كما ندد المشاركون بالصمت والتواطؤ الغربي على جرائم الاحتلال في غزة والضفة، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي يناضل ويكافح منذ عشرات السنين، لنيل حريته واستقلاله التي كفلها القانون والمواثيق الدولية.


MENAFN14102023000205011050ID1107239745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث