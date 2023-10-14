الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرات مسيرة تابعة لحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعترض طائرات مسيرة "تابعة لحزب الله" جنوبي لبنان.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، يوناتان كونريكوس، أن "الأجسام المجهولة التي تم اعتراضها كانت طائرات دون طيار أرسلها حزب الله إلى إسرائيل".

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الليل هدفا لحزب الله جنوبي لبنان ردا على إرسال مسيرات وإطلاق صاروخ أرض جو.

وتأتي التوترات على الحدود اللبنانية، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.