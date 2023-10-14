الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرات مسيرة تابعة لحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعترض طائرات مسيرة "تابعة لحزب الله" جنوبي لبنان.
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، يوناتان كونريكوس، أن "الأجسام المجهولة التي تم اعتراضها كانت طائرات دون طيار أرسلها حزب الله إلى إسرائيل".
كما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الليل هدفا لحزب الله جنوبي لبنان ردا على إرسال مسيرات وإطلاق صاروخ أرض جو.
وتأتي التوترات على الحدود اللبنانية، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
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