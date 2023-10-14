محددا مسارات النزوح... جيش الاحتلال يجدد دعوته لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه للجنوب

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- جدد جيش الاحتلال، اليوم السبت، دعوته لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه لجنوب القطاع.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00، دون الخوف من استهدافهم.
وقال أفخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "بيان مهم لسكان مدينة غزة.. ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم".
وأضاف المتحدث: "أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00.. استغلوا الوقت من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس".
وتابع: "سيُسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك على شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر".
وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه رصد "تحركا ضخما" لمدنيين فلسطينيين صوب جنوب قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إصدار أمر لسكان مدينة غزة بتركها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب، في وقت سابق، سكان مناطق في قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا.
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