محددا مسارات النزوح... جيش الاحتلال يجدد دعوته لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه للجنوب

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- جدد جيش الاحتلال، اليوم السبت، دعوته لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه لجنوب القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00، دون الخوف من استهدافهم.

وقال أفخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "بيان مهم لسكان مدينة غزة.. ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم".

وأضاف المتحدث: "أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00.. استغلوا الوقت من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس".

وتابع: "سيُسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك على شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه رصد "تحركا ضخما" لمدنيين فلسطينيين صوب جنوب قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إصدار أمر لسكان مدينة غزة بتركها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب، في وقت سابق، سكان مناطق في قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا.



