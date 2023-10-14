قفزة كبيرة بأسعار الذهب في الاردن اليوم

قفزة كبيرة بأسعار الذهب في الاردن اليوم
التاريخ
10/14/2023 3:09:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت ديناراً للغرام الواحد ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 39.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 38 ديناراً للشراء منهم .
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