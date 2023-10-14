11 سبتمبر.. نسخة شرق أوسطية تقلق العالم وتعبث بمستقبل المنطقة

يتجه العالم منذ الهجوم النوعي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل قبل أسبوع، وما تبعه من رد من قبل الأخيرة،

بخطى متسارعة نحو سيناريو يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، فأضحت فاصلاً بين زمنين.

وفي ظل تطورات غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ربما تُجمع دوائر التحليل السياسي على أن الأسوأ لم يأت بعد وأن مستقبل منطقة الشرق الأوسط برمتها بات على المحك مع أحداث متلاحقة ليس أسوأ ما فيها سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

منعطف تاريخي

جولة الصراع الحالية تختلف عن سابقاتها من منظور أن أطرافاً إقليمية فاعلة حاضرة بقوة وبأدوات مغايرة هذه المرة، مع تبادل التهديدات المبطنة والرسائل غير المباشرة التي تشي بأن المنطقة بصدد منعطف تاريخي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنه إنه "سيغير الشرق الأوسط"، معلناً أن إسرائيل "في حالة حرب" رسمياً، وذلك للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973.

وربما تفهم كلمات نتنياهو الذي تحدث عن حرب "ستستغرق وقتاً طويلاً"، إذا وضعت في سياق التحركات الأمريكية المتسارعة التي أظهرت دعماً غير محدود لإسرائيل لم يقف عند الدعم السياسي من خلال إيفاد وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن للمنطقة، ولكنه تخطى ذلك إلى حد إرسال حاملة طائرات وسفن حربية إلى البحر المتوسط وتزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر.

وفي السياق ذاته، جاءت تحركات مماثلة من جانب بريطانيا والهدف المعلن هو "دعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي". وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه "وجه بنشر الأصول العسكرية البريطانية في شرق البحر المتوسط، لدعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد".

وأضاف البيان أن طائرات الدوريات والمراقبة البحرية ستقوم بمهمة "تتبع التهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي مثل نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية".

ويرى مراقبون أن التحذيرات التي خرجت بعد ساعات فقط من هجوم السبت الماضي من إسرائيل وحلفائها من "محاولة استغلال أي جهة أو طرف الوضع الحالي"، والتشديد على ضرورة "ألا تنضم أي أطراف أخرى إلى هجوم حماس".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن نشر حاملة الطائرات الأمريكية "رسالة لأصدقائنا وأعدائنا" على حد سواء.

وبالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل، كان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان في لبنان الذي يشهد جنوبه مناوشات متقطعة بين حزب الله وإسرائيل وسط مخاوف إقليمية من اشتعال جبهة جديدة هناك في إطار الصراع الحالي.

ويرى محللون أن إسرائيل التي توعدت بمحو حركة حماس، وداعميها لديها خطط تتخطى حركة حماس والفلسطينيين وأن هناك رغبة في استغلال الهجوم الذي تعرضت له

لتنفيذ تلك الخطط، كما كان الحال إبان هجمات الحادي عشر من سبتمبر قبل 22 عاماً.

تشبيه الموقف الراهن بأحداث 11 سبتمبر، استخدمه أيضا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الذي قال: "هذا هو 11 سبتمبر الخاص بنا. نحن ملتزمون بتغيير المعادلة وتحطيم النموذج القديم".

وكتبت مجلة "جاكوبين" السياسية الأمريكية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن "ثمة أوجه تشابه لا حصر لها، فهناك بطبيعة الحال في كلتا الحالتين خسائر مروعة في أرواح المدنيين"، مشيرة إلى استفادة الفصائل الفلسطينية من "الإخفاقات الاستخباراتية الفادحة". وأضافت المجلة أنه في الحالتين "انتشرت التقارير غير المؤكدة وأنصاف الحقائق كالنار في الهشيم وسط مناخ الخوف والغضب الذي أعقب ذلك".

تهجير

ولم يقف التوتر الراهن عند هذا الحد، بل اتخذ بعداً آخر مع سعي إسرائيل لتهجير سكان شمال قطاع غزة ودفعهم إلى التوجه جنوباً باتجاه الحدود مع مصر، في خطوة قوبلت بردود فعل دولية رافضة وبطبيعة الحال أثارت حفيظة القاهرة التي رأت في ذلك تفريغاً للقضية الفلسطينية من مضمونها.

وحذرت مصر من أن هذا الإجراء "يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم". وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الإقدام على "تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

وفي ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، كتبت ناحال توسي الصحفية الأمريكية المتخصصة في الشؤون الخارجية بصحيفة بوليتيكو: "لقد قمت بتغطية حروب وإبادات جماعية وهجمات في مسيرة مهنية تأثرت بشكل كبير بهجمات 11 سبتمبر 2001. غالباً ما يكون لمثل هذه الكوارث التي من صنع الإنسان مسار يمكن التنبؤ به".

وأضافت: "أولاً، تكون هناك صدمة وألم مشتركان، تليهما وحدة الهدف بين المتضررين. وبمرور الوقت، يتلاشى هذا التماسك عندما تصبح الاستجابة فوضوية، وترتفع التكاليف الاقتصادية، وتزداد حصيلة القتلى المدنيين. وتجلب مرحلة لاحقة، مثل الاحتلال، المزيد من التحديات".

وأثارت الصحفية الأمريكية تساؤلات بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الصراع خلال الأيام القادمة، وأشارت إلى أنه "حتى لو اختفت حماس من على وجه الأرض اليوم، فسوف يظل لزاماً على إسرائيل أن تواجه المعضلة الأكبر... وهي المعضلة التي تحرك العديد من المقاتلين الذين يحاربونها: ماذا عن الفلسطينيين وتطلعاتهم؟".

وعقدت مقارنة بين الرأي العام الأمريكي والإسرائيلي والظروف المحيطة بما تعرض له البلدان، وقالت إن "العديد من الإسرائيليين يشعرون أيضاً بالغضب من حكومتهم ومؤسستهم الأمنية لفشلهم في حمايتهم، وهو غضب فوري لم يكن موجودا في الأيام الأولى في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر".

وبينما لا تزال هناك أصوات منتقدة لطريقة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بعد حرب دامت أكثر من عقدين رداً على هجمات 11 سبتمبر وتشكيك في النتائج التي تحققت، يحذر مراقبون من أن "حسابات خاطئة" من قبل تل أبيب وواشنطن هذه المرة ربما يكلف منطقة الشرق الأوسط ، التي تئن أساساً من وطأة صراعات لا حصر لها، ثمناً باهظاً.

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