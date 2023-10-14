الجمهوريون يرشحون جوردان لرئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رشح الجمهوريون مساء الجمعة المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس.
وبحسب واشنطن بوست، يعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب في 3 تشرين الأول الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترمب أيضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن جوردان تغلب على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب.
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