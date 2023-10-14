تصفيات يورو 2024 تتأهب لمرحلة الحسابات المعقدة مع بداية الجولة الثامنة

مع وصول التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) لكرة القدم إلى جولتها الثامنة غدا الأحد، تتأهب هذه التصفيات لمرحلة الحسابات المعقدة على حسم بطاقات التأهل المباشرة وكذلك المشاركة في الملحق الفاصل للتصفيات من خلال النتائج التي تشهدها الجولات الثلاث المتبقية بالتصفيات.

وتنطلق الجولة الثامنة من التصفيات غدا الأحد وتمتد عبر ثلاثة أيام فيما تتبعها الجولتان التاسعة والعاشرة من التصفيات في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل مع ختام التصفيات المنتظمة لحسم بطاقات التأهل المباشرة إلى النهائيات وتتبقى فعاليات الدور الفاصل، والتي تقام في مارس من العام المقبل.

وحتى ختام مباريات الجولة السادسة من التصفيات، كان المنتخب الألماني هو الوحيد الذي حسم مشاركته في النهائيات بصفته ممثل البلد المضيف، ولكن الجولة السابعة من التصفيات حسمت مساء أمس الجمعة أولثلاث بطاقات تأهل عبر التصفيات وكانت من نصيب منتخبات فرنسا وبلجيكا والبرتغال.

وطبقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يستطيع أكثر من فريق حسم بطاقات التأهل المباشر إلى النهائيات من خلال مباريات الجولة الثامنة بالتصفيات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وبخلاف المنتخبات المتأهلة رسميا للنهائيات حتى الآن، ضمنت منتخبات البوسنة والهرسك وجورجيا وكرواتيا واليونان وإيطاليا وكازاخستان وهولندا وإسبانيا وتركيا وصربيا وإسرائيل واسكتلندا التأهل للدور الفاصل على الأقل، ما يعني أنها تستطيع التأهل المباشر من خلال الجولات الثلاث المتبقة بالتصفيات أو عن طريق الملحق الفاصل في مارس 2024.

وفي المقابل، خرجت منتخبات أندورا وبيلاروس وقبرص واستونيا وجزر فارو وجبل طارق ولاتفيا وليشتنشتاين ومالطة وأيرلندا وسان مارينو من سباق التأهل المباشر للنهائيات.

ومع بداية الجولة الثامنة في التصفيات غدا الأحد، يبدو الوضع في المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

يحل المنتخب الإسباني (12 نقطة) ضيفا على نظيره النرويجي (عشر نقاط)، ويلتقي المنتخب الجورجي (أربع نقاط) نظيره القبرصي (دون نقاط) غدا، فيما يحصل المنتخب الاسكتلندي (15 نقطة) على راحة في هذه الجولة.

ويتأهل المنتخب الاسكتلندي إلى النهائيات مباشرة إذا لم يفز المنتخب النرويجي على نظيره الإسباني، فيما يحتاج المنتخب الإسباني للفوز بأي نتيجة غدا للتأهل عبر هذه الجولة.

ويحتاج المنتخب النرويجي للفوز غداً ليحافظ على الاستمرار في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة، فيما يحتاج المنتخب الجورجي للفوز على نظيره القبرصي للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل المباشر بشرط انتهاء المباراة بين النرويج وإسبانيا بالتعادل.

المجموعة الثانية:

يحل المنتخب الهولندي (تسع نقاط) ضيفا على نظيره اليوناني (12 نقطة) ويلتقي منتخب جبل طارق (دون نقاط) نظيره الأيرلندي (ثلاث نقاط) بعد غد الاثنين، فيما يحصل المنتخب الفرنسي، المتأهل بالفعل ومتصدر المجموعة، على راحة في هذه الجولة.

ومع خسارته ذهابا أمام المنتخب الهولندي بثلاثية نظيفة، يحتاج المنتخب اليوناني للفوز بأربعة أهداف أو أكثر لحسم التأهل المباشر إلى النهائيات، فيما يستطيع المنتخب الهولندي الحفاظ على استمراره في السباق على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة مع المنتخب اليوناني حال فاز أو تعادل أو خسر بنتيجة يكون فيها الفارق أقل من 3 أهداف، وفي حال خسر الفريق أمام نظيره اليوناني بأربعة أهداف أو أكثر، سيقتصر أمله في التأهل على الملحق الفاصل.

المجموعة الرابعة:

يلتقي منتخب تركيا المتصدر (13 نقطة) نظيره اللاتفي (ثلاث نقاط) ويحل المنتخب الكرواتي (عشر نقاط) ضيفا على نظيره الويلزي (سبع نقاط) غدا الأحد فيما يحصل منتخب أرمينيا (سبع نقاط) على راحة في هذه الجولة.

ويستطيع المنتخب التركي التأهل المباشر غدا إلى النهائيات حال فوزه على المنتخب اللاتفي وعدم فوز ويلز على كرواتيا، كما يمكنه التأهل حال التعادل مع لاتفيا وخسارة ويلز أمام كرواتيا.

ويخرج المنتخب الويلزي من دائرة المنافسة على بطاقات التأهل المباشر، إذا خسر غدا ولم يخسر المنتخب التركي مباراته.

المجموعة الخامسة:

يلتقي منتخب بولندا (تسع نقاط) مع مولدوفا (ثماني نقاط) ويحل منتخب جزر فارو (نقطة واحدة) ضيفاً على نظيره التشيكي (8 نقاط) غدا الأحد، فيما يحصل المنتخب الألباني المتصدر (13 نقطة) على راحة في هذه الجولة.

ويمكن للمنتخب الألباني التأهل المباشر للنهائيات غدا مستفيدا من نتيجة المباراتين، حال تعادل بولندا مع مولدوفا وعدم فوز التشيك على جزر فارو.



المجموعة السادسة:

يواجه المنتخب البلجيكي المتأهل (16 نقطة) نظيره السويدي (ست نقاط) ويحل المنتخب النمساوي (13 نقطة) ضيفا على أذربيجان (أربع نقاط) بعد غد الاثنين، فيما يحصل منتخب استونيا (نقطة واحدة) على راحة في هذه الجولة.

ويمكن للمنتخب النمساوي التأهل المباشر للنهائيات عبر هذه الجولة إذا فاز على منتخب أذربيجان أو إذا تعادل أو خسر بفارق أقل من ثلاثة أهداف بشرط عدم فوز السويد على بلجيكا.

ويحتاج منتخب السويد من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر الثانية من هذه المجموعة إلى الفوز على بلجيكا وعدم فوز النمسا على أذربيجان، فيما يحتاج منتخب أذربيجان للفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل ليظل في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

المجموعة التاسعة:

يلتقي منتخب سويسرا المتصدر (14 نقطة) نظيره البيلاروسي (خمس نقاط) ويحل منتخب أندورا (نقطتان) ضيفا على نظيره الروماني (13 نقطة) غدا الأحد، وتأجلت مباراة منتخب كوسوفو مع نظيره الإسرائيلي في هذه الجولة.

وسيخرج المنتخب البيلاروسي من سباق التأهل المباشر حال خسر أمام نظيره السويسري، الذي لن يستطيع حسم التأهل بشكل نهائي حتى في حالة فوزه غدا نظرا لتأجيل مباراتين في المجموعة بين المنتخب الإسرائيلي ومنتخبي سويسرا وكوسوفو.



المجموعة العاشرة:

يحل المنتخب البرتغالي المتأهل رسميا (21 نقطة) ضيفا على نظيره البوسني (تسع نقاط) كما يحل المنتخب السلوفاكي (13 نقطة) ضيفا على لوكسمبورج (11 نقطة) وتلتقي أيسلندا (سبع نقاط) مع ليشتنشتاين (بدون نقاط) بعد غد الاثنين.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة منتخبي سلوفاكيا ولوكسمبورج، سيظل الفريقان في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر الثانية من هذه المجموعة حتى الجولة التالية، فيما سيخرج المنتخب البوسني من دائرة المنافسة على التأهل المباشر إذا خسر أمام نظيره البرتغالي وفاز المنتخب السلوفاكي بعد غد، ليقتصر أمل المنتخب البوسني على الملحق الفاصل.

كما سيخرج المنتخب الأيسلندي من دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر الثانية من هذه المجموعة حال خسر أمام ليشتنشتاين أو إذا تعادلت أيسلندا أو إذا حققت أي منتخبات لوكسمبورج وسلوفاكيا والبوسنة الفوز.

وتتضح حسابات المجموعات الثالثة والسابعة والثامنة، التي تخوض الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل، بناء على النتائج التي ستشهدها مباريات هذه المجموعات في الجولة السابعة، التي تقام اليوم السبت.

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