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بعد تهديده لإيلون ماسك.. الاتحاد الأوروبي يحذر غوغل بسبب فيديوهات حرب غزة المنشورة على يوتيوب

10/14/2023 2:21:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حض المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون الجمعة شركة "ألفابيت" المالكة لغوغل على توخي الحذر بشأن أي "محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة" محتملة على منصة يوتيوب التابعة لها.

وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلا كلاميا مع إيلون ماسك على منصة اكس، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" سوندار بيتشاي.

ونُشرت الرسالة التي تحذر يوتيوب بضرورة الامتثال لـ"قانون الخدمات الرقمية" الجديد في الاتحاد الأوروبي أيضا على منصة بلوسكاي المنافسة لاكس او تويتر سابقا.

وكتب المفوّض الأوروبي في رسالته "في أعقاب الأعمال القتالية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نشهد موجة من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة التي يتم نشرها في الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة".

ويعكس هذا التحذير الرسائل السابقة التي تم توجيهها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ماسك ورئيس ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس تيك توك شو زي تشو.

وأشار بريتون إلى أن يوتيوب الذي يستخدمه خصوصا العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه من الدعاية الزائفة والصور العنيفة أو الضارة.

وأضاف بريتون "على الرغم من حقيقة أن فريقي سيتابع الأمر مع طلبات محددة بشأن قضايا عدة للتأكد من الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلا أنني أحضكم على تقديم تقرير استباقي بطريقة سريعة ودقيقة وكاملة عن الجوانب التي أثيرت في هذه الرسالة".

أضاف "كما تعلمون، مع احتمال فتح تحقيق والتوصل إلى إثبات عدم الامتثال، يمكن عندها فرض عقوبات".


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