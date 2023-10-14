الآلاف يتظاهرون في نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الدعم الأميركي لإسرئيل

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- تظاهر آلاف الأشخاص وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، على مرمى حجر من تايمز سكوير، حسبما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس.

ودعا المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب الذين توشحوا بالكوفية، إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، في قطاع غزة.

يذكر أن العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، اسفر حتى اللحظة على استشهاد 1900 مواطن من بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وقالت احدى المشاركات في التظاهرة ليز زكريا (43 عاما) "أنا قلقة للغاية، يجب أن يتوقف كل هذا"، مضيفة أن "المشروع الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين".

وكتب على لافتات كثيرة دعوات لإنهاء "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين، ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لإسرائيل.

وقالت لائبة فايز (21 عاما) "من واجبي، ليس فقط بصفتي مسلمة، بل كإنسان أيضاً، أن أتظاهر مع الجميع ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني". وأضافت "لا أحد يدرك مدى الدمار الذي ألحقوه بهؤلاء الأبرياء".



