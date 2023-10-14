الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر ومن خطر التزحلق على الطرقات ايام السبت الأحد والاثنين.
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