أبرز ردود الفعل على دعوة إسرائيل لإخلاء شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- تناقضت ردود الفعل على طلب إسرائيل من سكان شمال غزة إخلاء منازلهم والنزوح جنوباً، بذريعة حماية أنفسهم من القصف. وفيما نددت دول عربية ومنظمات أممية بدعوة إسرائيل الجمعة سكان شمال غزة لإخلاء منازلهم والنزوح إلى جنوب القطاع، محذرةً من تبعاته "المدمّرة"، دافعت، بالمقابل، دول أوروبية عن "حق إسرائيل بحماية نفسها".

ودعا الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا "من أجل حماية أنفسهم" حسب زعمه، والتواجد جنوب وادي غزة"

منظمات أممية تحذرّ

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل "بتفادي كارثة إنسانية". وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك قال إن "الأمم المتحدة تعتبر أنه من المستحيل ان يحصل مثل هذا النزوح للسكان بدون التسبب بتبعات إنسانية مدمرة". وأضاف أن المنظمة تطلب "إلغاء" هذه الدعوة لإخلاء المنازل.

من جهتها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا عن "فزعها" من دعوة الإخلاء لسكان شمال قطاع غزة، والتي تشكل وفقا لها جريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن عملية إجلاء واسعة النطاق من شمال غزة ستكون "كارثية" للمرضى في المستشفيات، إذ إن المؤسسات الصحية في جنوب القطاع تعمل بكامل طاقتها.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة.

وأفاد الصليب الأحمر في بيان أن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات المروعة التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي" لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود".

السلطة الفلسطينية: نكبة ثانية

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية". وشدد الرئيس عباس "على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

وفي 1948، شُرّد وطرد أكثر من 760 ألف فلسطيني خلال الحرب التي اندلعت إبان قيام إسرائيل. من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

رفض مصري سعودي أردني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب الخميس، سكان قطاع غزة أن يبقوا "صامدين ومتواجدين على أرضهم". وجاء تصريحه قبل دعوة الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب القطاع، ومع تزايد الدعوات لمصر للسماح بمرور آمن للمدنيين الفارين من قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية الجمعة رفضها "القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل" في القطاع، في أشد انتقاد لها لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس.

كما حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وحذر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".

الجامعة العربية: جريمة حرب

رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مطالبة إسرائيل لسكان شمال قطاع غزة بالانتقال إلى جنوبه يعد "جريمة حرب جديدة". وأكد أبو الغيط، بحسب ما نشرت الجامعة الجمعة على منصة إكس، في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقل قسري للسكان".

وقال إن "ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية عسكرية مخططة... وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان".

أمريكا و"أولوياتها"

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" له بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.

وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة إلى مدينة فيلادلفيا (شرق) إن "فرقنا في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم" الإنساني.

وأضاف "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بحماس وبهجمات حماس المروعة، وهم يعانون نتيجتها أيضا".

كما حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إسرائيل على تجنب مقتل مدنيين في غزة، رافعًا حدة لهجته بعد أن عبّر عن تأييده للردّ على هجمات حماس. وقال بلينكن "لقد حضينا الإسرائيليين على اللجوء إلى كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

روسيا وتركيا: غير مقبول

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة "غير مقبول" وشبّهه بالحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفياتية إبان الحرب العالمية الثانية.

ورأى بوتين أن إسرائيل قد تقوم في غزة بما "يشبه حصار لينينغراد" مؤكدا أن "هذا غير مقبول، أكثر من مليوني نسمة يعيشون فيه، لا يؤيد الجميع حركة حماس". وأضاف "نفهم منطق الأحداث، لكن رغم كل العنف من الجانبين ... علينا أن نفكر في السكان المدنيين".

كما ندّدت وزارة الخارجية التركية الجمعة، بطلب إسرائيل من سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم واعتبرته

"غير مقبول". وقالت الوزارة في بيان إن "طلب جيش إسرائيل من سكان شمال غزة الانتقال إلى جنوب غزة خلال 24 ساعة لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ "قطع المياه والكهرباء والغذاء عن مليوني شخص محاصرين في مساحة 360 كيلومترا مربعا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية".

موقف أوروبي داعم لإسرائيل

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل إلى "حماية المدنيين" في رده على هجمات حماس. وقال ريشي سوناك مؤكدا أنه أثار الموضوع خلال مكالمة هاتفية مساء الخميس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "علينا دائما أن نراعي المدنيين ونحن نفعل ذلك".

فيما ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى إسرائيل باستخدام حركة حماس سكان قطاع غزة "دروعاً" بشرية. وتحدثت عما أسمته "التحدّي الهائل" الذي يواجه إسرائيل في حربها ضد حماس، لأننا "كدول ديموقراطية... نأخذ المبدأ الإنساني على محمل الجد، وهو الحماية الأساسية للسكّان المدنيين".

وحض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس اسرائيل على القيام برد "قوي وعادل" على عملية حماس. وقال في خطاب متلفز إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل".

وأضاف "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديموقراطية".



